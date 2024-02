Stephanie Salas dice cómo fue compartir con Luis Miguel en la boda de su hija Michelle

Michelle Salas y Danilo Díaz pusieron el broche de oro a su relación a mediados de octubre, en una boda celebrada por todo lo alto en la toscana italiana. El evento fue el punto de encuentro para los seres queridos de la pareja, incluyendo los padres de la novia, Stephanie Salas y Luis Miguel.

Sin embargo, debemos tener presente que muchos detalles de ese momento se quedaron en lo privado, aunque Stephanie reveló cómo fue aquella convivencia con ‘El Sol de México’ en el día más feliz de su hija.

La obra ‘Papito Querido’ estrenó una nueva temporada y este fue el momento cuando la hija de Silvia Pinal tomó la determinación de explicar si el intérprete de ‘Hasta que me olvides’ llegó a tomar en cuenta todo lo que ella hizo en su rol de madre: “¡Sí! La verdad es que sí. No voy a decir las palabras, pero, así como lo dijiste“.

Stephanie Salas compartió con Luis Miguel luego de varios años. / Foto: Mezcalent.

A pesar de no haber compartido mucho tiempo juntos en los últimos años, el cantante demostró que siempre estará presente en los momentos más importantes para su hija.

La madre de la recién casada destacó que le agradaron las buenas vibras que se generaron en un momento tan especial y significativo como lo fue el matrimonio de su hija: “Siento que hay buena energía en el ambiente, así les puedo decir”.

La boda en la toscana italiana fue un momento inolvidable para todos los presentes, y Stephanie Salas se mostró muy agradecida por la oportunidad de compartir esa experiencia con sus seres queridos. Sin duda, la unión de Michelle y Danilo marcó un nuevo comienzo para la familia y demostró que el amor y la unidad pueden superar cualquier obstáculo.

Michelle Salas no ha querido revelar detalles del día de su boda. / Foto: Mezcalent.

“No soy una mujer resentida, rencorosa, que no sé qué, que no se habla y que no dirige. No, para nada“, agregó.

No pudo finalizar su intervención sin antes decir: “Las cosas se están poniendo en donde deben estar, en un lugar correcto y yo me siento plena, cuando tienes -acabo de cumplir 54-, las cosas se te resbalan. Lo único que te puedo decir es que lo que le pase a ella, para bien, para mí es bueno, lo que tenga que ser bueno, bienvenido”.

Humberto Zurita habla de Luis Miguel

“¡No! A mí no me conflictúa ni Luis Miguel ni John Travolta, nadie. No lo veo de esa manera, para mí Luis Miguel es como este señor que está a mi lado. No te podría hablar mal de ‘El Sol de México’“, expresó Humberto Zurita.

Humberto Zurita aseguró que no se quiere casar con Stephanie Salas. / Foto: Mezcalent.

Al actor le llegaron a consultar si en su planes está casar con Salas y sin tapujos respondió: “No. Eso ya no se usa. Me considero muy afortunado de haber vivido una vida tan larga y maravillosa con Christian (Bach) como marido y mujer; ahí sí, porque era el tiempo y la época”.

