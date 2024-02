Houses on the Moon da la bienvenida a Hotel Happy

Hotel Happy es la nueva obra de Camilo Almonacid que promete brindar risas mientras toca temas delicados como lo es el turismo sexual y el problema de armas, con un personaje principal que nadie se imaginaría: un burro llamado Chocorramo. Las funciones comenzaron el 14 de febrero, abrirán el 18 de febrero y se extenderán hasta el 3 de marzo, en el teatro Houses on the Moon en Manhattan.

“Los que vengan a ver esta obra se van a dar cuenta del talento que tiene este elenco tan diverso, de distintas edades y culturas. Vale la pena de ver esta obra que va dirigida a todos, por eso es en inglés”, expresó la actriz colombiana Lidia Porto, conocida por su trabajo en ABC’s “Home Economics”, quien interpreta a Madame Carlota, quien en la obra está a cargo del hotel.

El lugar principal en la historia es un lujoso resort erótico en Bogotá, Colombia, donde tres mercenarios estadounidenses llegan para una misión y las trabajadoras del resort; Sofi, Lulu y Candela, deben proteger a un burro que rescataron, ya que este burro no es ordinario.

“Elegimos utilizar un burro porque ellos siempre son vistos como animales tontos, o vistos como menos, pero en Hotel Happy, este burro es especial”, dijo el escritor de la historia, Almonacid, un artista que lleva más de 10 años en Nueva York explorando las diversas voces de la nación para su arte teatral.

A pesar de la seriedad de los temas que la obra toca, Hotel Happy explora las relaciones colombo-estadounidenses utilizando el poder de lo absurdo para reflejar cómo los efectos devastadores de la guerra desplazan a todos.

“No fue fácil hacer una obra sobre Colombia en Estados Unidos, pero logramos conseguir actores que se pueden relacionar con la historia. Algunos hablan inglés, y otros son bilingües, y por eso hay mucho Espanglish involucrado”, señaló Almonacid.

“Unos de los aspectos que se debe destacar es que Chocorramo es una marioneta tamaño real, controlada por actores debajo del traje de burro. Fue muy interesante trabajar con Matt Acheson, director de marionetas, quien fue el encargado de traer a la vida este personaje tan único”, expresó la actriz, Porto.

Yadira Guevara-Prip, Isabela Orrego, Chocorramo the Donkey y Annelise Cepero, parte del elenco. Crédito: Russ Rowland | Cortesía

El teatro de Houses on the Moon, donde la obra se presenta, fue fundado en el 2001 con la misión de representar voces que no siempre son escuchadas, ofreciendo talleres, presentaciones originales, charlas, y más, para unir a la comunidad a través de historias cautivadoras.

Hotel Happy se presenta en el 2nd Floor del 122CC Theater, 150 1st Ave. (entre E. 9th y E. 10th Street). Las entradas cuestan entre $25 y $65 y están disponibles en www.housesonthemoon.org.