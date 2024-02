Eden Hazard se confiesa: “Me encanta la cerveza y me tomaba una o dos después de los partidos”

Luego de su prematura retirada del fútbol, el belga Eden Hazard se ha dedicado recientemente a hablar sin tapujos sobre su carrera y su vida. Esta opotunidad mantuvo una extensa charla con John Obi Mikel, quien fue su compañero en el Chelsea, donde el belga se abrió y tocó temas que le acompañaron hasta el final de su carrera.

“Cada verano engordaba cuatro o cinco kilos porque pensaba que ya había dado mucho durante diez meses. Pones tu cuerpo al máximo nivel y la gente te da patadas. Así que tu tiempo libre es tu tiempo libre. Como belga, me encantan las cervezas porque mi país tiene las mejores cervezas del mundo, así que no te digo que solía beber todos los días porque no es verdad, pero a veces después de un buen partido, una o dos están bien”, explicó Hazard en el podcaste de Obi Mikel.

En ese sentido, el exjugador del Real Madrid aclaró que para él las vacaciones eran sagradas: “No me pidas que haga nada. Me gusta estar con mi familia, ir a la playa… No me pidas que corra en esas tres o cuatro semanas. Puedo jugar al fútbol en la playa con mis hijos, no hay problema, pero no me pidas que corra”, apuntó.

“El primer mes de temporada es la parte en la que pensaba que era sólo el principio, y luego, a partir de septiembre y octubre, estaba volando, porque necesitaba tiempo para poner mi cuerpo y mi mente de la mejor forma. Así que sí, es verdad, volví de las vacaciones con cinco kilos, lo sabía”, apuntó el belga.

Sin embargo, en noviembre de 2019 llegó el partido con el PSG, la patada que recibió de Thomas Meunier, la lesión y empezó el calvario. “Creo que tuve mala suerte en esa etapa con la Covid. Fui a Dallas a operarme y cuando vine a Madrid ya estaba la Covid. En dos meses de confinamiento, solo en casa, hacía yo la recuperación. Si tuviera que elegir cambiar una sola cosa es haberle pedido al doctor que viniera un fisio. Cuando volvimos al campo, me machaqué, pero mi tobillo ya no era el mismo y me rompí para toda la temporada. El resto, ya sabes la historia”, apuntó Hazard.

“Hacía ejercicios en casa y para mí, era suficiente. No pensé que había que hacer más. Después de dos meses me di cuenta de que si debí hacer más. Cuando volví al campo, lo noté”, explicó.

El belga reveló que pidió al técnico Zinedine Zidane poder ayudar con todo para terminar ganando la Liga, pero notó que la recuperación de su lesión no iba viento en popa: “Y estuvimos así de cerca de ser campeones, así que le decía a Zidane ‘quiero ayudar, quiero empujar’ y luego el día que acabamos campeones dije: No, no puedo hacer más, estoy acabado. Mi cuerpo está sufriendo mucho, así que necesito hacer una rehabilitación adecuada, pero ya era el final de la temporada”.

