Starling Marte confía en su salud para las Grandes Ligas: “Espero jugar unos 170 partidos”

El beisbolista dominicano de los New York Mets, Starling Marte, se ha consagrado como una de las figuras más icónicas dentro de la organización neoyorquina y ahora a sus 35 años se encuentra en medio de un proceso en el que están monitoreando constantemente su salud; ante este hecho el jardinero viene de una impresionante temporada en la Liga Dominicana de Beisbol (Lidom) en la que demostró que todavía tiene todas las cualidades para estar en las Grandes Ligas.

Recordemos que el quisqueyano venía sufriendo de molestias en la ingle que preocupaban a la organización, por lo que el propio Marte solicitó participar en la Lidom con el objetivo de ponerse a tono y recuperar la confianza para hacer estragos en los diamantes; posterior a los spring training el toletero atendió a los medios de comunicación este domingo en el que reconoció que se siente bastante bien y desea jugar todo el tiempo posible para esta campaña.

“Me siento muy bien, siento que puedo jugar 170 partidos. Jugando en República Dominicana el año pasado, [los Mets] me ven hacer mi trabajo en la sala de entrenamiento y en la sala de pesas, y dicen ‘buen trabajo’ por lo que estoy haciendo en este momento”, expresó Marte a SNY.

Recordemos que en el 2022 el dominicano se sometió a una doble cirugía en la ingle que le hizo perderse casi toda la segunda mitad del 2023 por una distensión en la ingle y ataques de migrañas; este hecho le permitió apenas ver acción en 86 encuentros y se convirtió en una de las fuertes bajas que sufrieron los Mets durante la temporada pasada que complicaron su rendimiento en el torneo.

“Aún tengo confianza en lo que estoy haciendo. No tengo que mostrárselo a nadie. Ahora sólo tengo que demostrar lo preparado que estoy, y eso es lo que he estado haciendo. Siento que estoy listo ahora y quiero mostrarles que estoy listo para jugar”, resaltó Marte en sus declaraciones.

De acuerdo con el dos veces All-Star, ya no se encuentra preocupado por sus lesiones y admitió que el tiempo que pudo jugar en la liga de invierno de su país resultó bastante poritivo para poder fortalecer su cuerpo y así estar preparado en estos entrenamientos primaverales para demostrarle a la directiva y al cuerpo de coaches que todavía tiene mucho qué ofrecer.

“Quiero estar en el campo todo el tiempo. Eso es lo que me gusta. Ayudar al lanzador cuando tenga la oportunidad de atrapar la pelota. Y hacer lo que hago cada vez que entro al campo y ayudar tanto como pueda”, resaltó.

“Realmente me afectó mentalmente porque fue algo por lo que nunca pasé en mi carrera, simplemente tener ese tipo de operación, sentirme un poco limitado. Me enviaron a todos estos diferentes programas y capacitaciones. Y ahora la razón por la que me siento mucho mejor es porque me enviaron a todos esos lugares. Y ahora me siento al 100 por ciento”, concluyó el jugador.

En el 2022 Marte brilló con el madero al jugar un total de 118 partidos en los que dejó un impresionante promedio de bateo de .292, bastante alejado del .248 de average que registró en el 2023 debido al poco tiempo que pudo ver acción.

Sigue leyendo:

–Rey de los combates: Esta es la increíble suma de dinero que ha ganado el Canelo Álvarez en sus últimas peleas

–André Jardine asegura que el Club América buscará mantener a ‘Cabecita’ Rodríguez en sus filas

–Willer Ditta enciende la polémica contra el arbitraje en la Liga MX tras su expulsión