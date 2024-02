“Voy a tener que trabajar bastante”: Ignacio Ambriz preocupado por el rendimiento de Santos Laguna

El Santos Laguna sufrió una dolorosa derrota 3-0 ante los Pumas de la UNAM en la jornada 7 del torneo Clausura 2024 de la Liga MX en el debut de Ignacio Ambriz como nuevo entrenador de los laguneros para intentar cambiar el futuro de la institución deportiva con el objetivo de poder hacer los puntos suficientes para poder avanzar a la Liguilla del campeonato y así poder luchar por el título de campeón.

Luego del encuentro el estratega afirmó que debe realizar un arduo trabajo dentro del club para poder cambiar el planteamiento de juego y el rendimiento de toda la plantilla si realmente desean poder convertirse en una escuadra competitiva dentro del presente torneo y así “poder cambiarle la cara a este equipo” que se ubica en la penúltima posición de la taabla de clasificación con un total de cuatro puntos sólo por arriba de los dos tantos acumulados por el FC Juárez.

“La falta de goles es difícil. En mi experiencia es tener calma, a mí me duele mucho perder pero entiendo que va a hacer bastante el trabajo que voy a tener que hacer tanto en lo mental como en lo táctico, ofensivo y defensivo para darle otra cara a este equipo”, expresó Ignacio Ambriz durante una conferencia de prensa.

Ambriz aseguró que se siente “bastante mal” por los jugadores de Santos Laguna debido a la gran cantidad de resultados negativos que han sufrido en este Clausura 2024, epecialmente en los últimos tres encuentros que han resultado en amplios marcadores en su contra; a pesar de esto reconoció que trabajarán de una fuerte manera todos los días para poder cambiar estos resultados.

“Me siento un poco mal con los chicos porque ha sido palo tras palo. En los últimos tres partidos tienes nueve goles en contra, entonces no es fácil entrar al vestuario, ver las caras largas, pero como decimos los entrenadores, no queda más que trabajar”, resaltó el entrenador.

Para finalizar, Ignacio Ambriz afirmó estar enfocado para poder cambiar estos resultados en el duelo que disputarán ante sus antiguos Diablos Rojos del Toluca con el objetivo de poder cambiarle el estado anímico a su equipo; asimismo enfatizó que con un buen planteamiento y estrategia pueden lograr victorias cómodas que les permitan luchar por un puesto dentro de la Liguilla.

“No es nada fácil, creo que levantar el ánimo es lo primordial. Independientemente de que conozca o no al Toluca eso es mi tarea en estos días. Durante dos o tres lapsos me gustó ver jugar al equipo como a mí me gusta, se podrá decir que llevo poco tiempo aquí pero sé que este equipo va a jugar bien”, concluyó Ambriz.

