Audiencia reacciona al estreno del talk show ‘Desiguales’ donde trabaja Adamari López

Fue el lunes 19 de febrero cuando estrenaron el nuevo talk show de Univision (Desiguales) y donde podrán disfrutar del profesionalismo de grandiosas mujeres tales como Nancy Álvarez, Migbelis Castellanos, Karina Banda, Amara La Negra y Adamari López, siendo esta última la que terminó llenando de mucho más expectativas el espacio.

El nuevo programa tiene su cuenta en Instagram y pueden encontrarla como @desiguales.tv, perfil en el que anunciaron muy emocionados que había llegado el día del estreno. A su vez, la audiencia no perdió la oportunidad de pronunciarse en el post y la opiniones estuvieron bastante divididas.

“Qué decepción de programa, lo único bueno ahí es Migbelis”, “Tienen que estar sentadas todas de frente. Nadie con la espalda al público”, “Muchas felicidades a todas las damas del show. Me gustó el show, todas tienen un punto de vista”, “Felicidades a todas fenomenal show”, “Qué show tan aburrido. No sé qué punta @milynette? Ella solo es una cara linda, sin experiencia”, “La Dra. Nancy está excelente, lo dejo ahí por respeto, tienen que ponerle más a los temas”, fueron algunas de las reacciones registradas.

Adamari López habló antes de estreno de ‘Desiguales’

“Vamos a estar de lunes a viernes en Univision a las 2 de la tarde para llevarles un lindo programa junto con Amara La Negra, la Dra. Nancy Álvarez, Migbelis Castellanos y Karina Banda. Aunque somos mujeres, somos desiguales, tenemos pensamientos distintos, tenemos diferentes culturas, diferentes edades y desde nuestro punto de vista, nuestras vivencias y nuestra manera de ser, vamos a dar esas opiniones de los diferentes temas que vamos a estar hablando”, comenzó diciendo en su perfil de Facebook.

Migbelis Castellanos, Adamari López, la Dra Nandy, Karina Banda y Amara la Negra juntas en la presentación de ‘Desiguales’. / Foto: Jennifer García/Mezcalent.

“Sé que va a ser una experiencia linda porque tengo grandes compañeras. A la Dra. Nancy Álvarez la conocía y había compartido con ella en muchas ocasiones, pero nunca habíamos trabajado juntas. Realmente con ninguna de ellas he trabajado. Ni con Migbelis, que también la admiro, me parece una niña preciosa, echadísima para adelante y muy talentosa; con Karina Banda, con la que tuve la oportunidad de compartir hace poquito un proyecto que ustedes no han visto y que más adelante espero que les podamos mostrar y la quiero mucho, es una niña que yo le digo a Carlitos, que es su esposo y que hemos hablado en muchas ocasiones, es una persona que da mucho y me parece increíble que pueda compartir con ella; Amara La Negra, que me parece espectacular, supertalentosa, con puntos de vista distintos y voy a poder compartir un poco más con ella y alimentarme de esa linda energía que tiene”, añadió.

