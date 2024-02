Federico Redondo: Nuevo compañero argentino para Lionel Messi en el Inter Miami, según reportes

El centrocampista argentino Federico Redondo jugará con el Inter de Miami de Lionel Messi la temporada 2024 de la Major League Soccer.

El propio Redondo se despidió de Argentinos Juniors, su anterior club en Argentina, para anunciar su nuevo destino: Las Garzas de Lionel Messi.

En su cuenta de Instagram, el mediocampista publicó una carta para el Bicho: “Hoy me toca emprender una nueva etapa en mi carrera deportiva. Quiero despedirme y agradecer a toda la familia de Argentinos por el respeto y cariño que siempre me brindaron. A mis compañeros, a los trabajadores del club, a todos los entrenadores, preparadores físicos, coordinadores, dirigentes, utileros, cuerpo médico y a los hinchas por el apoyo incondicional. ARGENTINOS SIEMPRE EN MI CORAZÓN!”.

Hijo de Fernando Redondo, mito del futbol argentino, multicampeón en el Real Madrid, Federico juega en la misma posición de su padre: contención. En su juego hay clase, técnica y creatividad.

El Inter Miami suma de este modo a un argentino más al plantel actual: Benjamín Cremaschi, Tomás Avilés, Facundo Farías, Nicolás Freire, Santiago Morales y Franco Negri. Todos dirigidos por Gerardo Tata Martino, también argentino.

Argentinos Juniorsdueño del 80 por ciento de la ficha del mediocampista de 21 años (el 20 restante lo tiene su padre, Fernando) acordó la venta de una de la máximas promesas del fútbol argentino en unos $8 millones de dólares y se queda una plusvalía del 15 por ciento para futuros pases.

El jugador nacido en España, formado en la cantera de Argentinos, que debutó en Primera en 22, con apenas 56 partidos y 2 goles como profesional, viene de disputar el Preolímpico donde la Selección Argentina Sub 23 se clasificó para los Juegos Olímpicos de París, pero su transferencia al exterior pone en duda si el club lo cederá o no para la mayor cita deportiva, dado que al no ser competencia FIFA, no existe la obligación.

La incorporación apunta a reforzar un lugar sensible de la cancha, donde puede ser la alternativa perfecta a la experiencia aportada por Sergio Busquets a sus 35 años en la zona medular. En ese sector, el reemplazante directo que tiene es Yannick Bright, quien llegó en este mercado y, a pesar de ser lateral derecho, reemplazó al campeón del mundo con España en 2010 a los 25 minutos del amistoso contra Vissel Kobe en Japón por una lesión.

Seguir leyendo:

Tata Martino asegura que tanto Lionel Messi como Luis Suárez estarán para el debut de Inter Miami

“Estoy preparado para este último desafío”: Luis Suárez confesó que Inter Miami será su club de despedida

Messi jugó 60 minutos en el empate 1-1 del Inter Miami ante Newell’s en un amistoso [Video]