Kylian Mbappé quiere registrar la propiedad intelectual de su marca y su festejo en Europa

Según las informaciones de los principales diarios europeos Kylian Mbappé estaría muy cerca de concretar su llegada al Real Madrid este verano. La llegada del astro francés a la capital española sería un gran salto tanto para el jugador como para la plantilla blanca.

Pero más allá de lo deportivo, Mbappé podría terminar de catapultar su carrera a nivel de marketing al vestir la camiseta del equipo mejor valuado del fútbol en la actualidad y el que más ingresos recibió en la pasada temporada.

Es por eso que el jugador campeón del mundo con Francia en 2018 ha movido fichas para registrar legal e intelectualmente tanto su marca como su particular festejo a la hora de anotar goles (el cruce de brazos).

Kylian Mbappé quiere hacer única su celebración. Crédito: AP

Mbappé procedió a registrar ante la Euroagencia de Propiedad Intelectual (EUIPO, por sus siglas en inglés) su apellido como marca y su particular celebración cruzando los brazos. Además de sus iniciales y su nombre de distintas formas. Este registro será válido en 27 países de la Unión Europea.

La solicitud del registro obedece específicamente para el término ‘Mbappé‘. En cuanto a la celebración del jugador, está estipulada la figura en blanco, negro y gris donde aparece el jugador con un gesto sonriente, los brazos cruzados y las manos en las axilas, así como otro diseño idéntico en color negro, a excepción de sus brazos y manos con los pulgares levantados, que destacan en blanco.

El objetivo de Mbappé con estos registros personales de su identidad es tener la posibilidad de comercializar al máximo el uso de su imagen en cualquier área fuera del fútbol. Como joyería, ropa casual, calzados, videojuegos y hasta adornos navideños.

Este tipo de registro no son nuevos para el jugador de 25 años, pues en el pasado ya registró expresiones y frases que dijo y que están patentadas para cualquiera que quiera usarlas, deba pagarle derechos de autor a Mbappé.

“Moi tu m’parles pas d’age” (No me hables de la edad) y “Le football il a changé” (El futbol ha cambiado), así como el logotipo de una de las actividades solidarias en las que él es una de las cabezas visibles, “We care for all”, son algunas de las frases que Mbappé tiene registradas como propiedad intelectual.

Por otra parte, con estos nuevos registros de imagen, Mbappé superará a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en registros de marcas propias una vez que se formalicen las solicitudes que realizó el jugador francés ante la propiedad intelectual europea.

