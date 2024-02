Lionel Messi muestra playlist para antes de sus partidos, con Bad Bunny y Maluma como protagonistas

Como parte de su alianza publicitaria con Apple Music el futbolista del Inter Miami, Lionel Messi, mostró cuáles son sus canciones favoritas y aquellas que escucha antes y durante los entrenamientos previos a los encuentros oficiales que disputa.

A través de una publicación en el Instagram de Apple Music presentaron la “Messi: The Warm-Up”, un playlist elaborado por el 10 de la Albiceleste en el que da a conocer de manera pública cuáles son sus gustos musicales, sus artistas preferidos y los temas con los que se siente mejor para hacer lo que más le gusta: jugar fútbol.

La lista de reproducción, la cual ya se encuentra disponible en la plataforma del gigante electrónico, se pueden conseguir hasta 60 canciones y tiene una duración de tres horas y 30 minutos, suficiente para animar una fiesta o compartir.

Bad Bunny y Maluma, unos favoritos de Lionel Messi

A pesar que en la lista de reproducción se encuentran distintos géneros hay uno por encima de todos que predomina: el urbano. Y con él dos de sus máximos exponentes, Bad Bunny y Maluma, tienen varias canciones para poner a bailar al exFC Barcelona.

Como la pasión de Messi por Bad Bunny es evidente, el playlist comienza con Otra Noche En Miami, siendo esta el primero de los seis temas del Conejo Malo que suma en el listado y también con el añadido de la experiencia que ha vivido los últimos meses desde su llegada a Estados Unidos.

Además de Otra noche en Miami, de Bad Bunny aparecen: Perro Negro con Feid, Monaco, Vuelve Candy B, estas tres de su último disco Nadie Sabe Lo Que Va A Pasar Mañana, un x100to con Grupo Frontera y Ojitos lindo con Bomba Estéreo.

El clásico reciente Despacito, de Luis Fonsi y Daddy Yankee, así como también Trofeo de Maluma y Yandel, conforman las primeras tres canciones del conteo.

Entre las diez primeras de la lista también están Todo de ti de Rauw Alejandro, A dios le pido de Juanes, la sesión 58 de Bizarrap con Young Miko o Hawái de Maluma.

Qlona de Karol G y Peso Pluma, Despechá de Rosalía, Ay vamos de J Balvin, La Bachata de Manuel Turizo o Bidi Bidi Bom Bom de Selena son otras de las canciones que aparecen en la lista del campeón del mundo argentino.

Messi también guarda un sitio en la lista para sus compatriotas, como la banda de reggae Los Cafres con Hijo o el cantante de cumbia Sergio Torres con Mira como baila y Enganchados.

Aunque los artistas latinos dominan la ‘playlist’, Messi se sale del género con canciones como Don’t Stop de Music de Rihanna, Feel Good Inc. de Gorillaz, Highway to Hell de AC/DC, o First Person Shooter de Drake.

Será este jueves cuando el “Messi: The Warm-Up” tenga su primer play minutos antes del partido entre Inter Miami y Real Salt Lake por la jornada 1 de la nueva temporada 2024 de la MLS.

Sigue leyendo: