Gerardo Martino no teme que Messi pueda impulsar al resto de sus rivales

El director técnico del Inter Miami, Gerardo ‘Tata’ Martino, afirmó que no se siente preocupado por el ritmo de competencia y motivación que puedan tener el resto de los equipos de la Major League Soccer (MLS) al tener como rival al delantero argentino Lionel Messi y a sus compañeros de equipo Sergio Busquets, Jordi Alba y Luis Suárez.

Estas declaraciones las realizó el estratega durante una entrevista ofrecida a TUDN como parte de la previa al arranque de la temporada 2024 de la MLS en los Estados Unidos; el argentino detalló que la presencia de este tipo de jugadores de gran nivel ocurre en todos los equipos del mundo destacó que esto no genera un cambio drástico en el resto de los equipos al dar como ejemplo a la selección de México que era el rival a vencer cuando él estaba al mando de su banquillo.

“Lo mismo que sucede con Boca y River en Argentina, lo mismo que sucede con México en la Concacaf, es lo mismo que sucede con Argentina en todo el mundo, acá es lo mismo”, expresó.

“Nosotros debemos entender que el futbol es actualidad, con el pasado no le vamos a ganar a nadie, si tenemos una buena actualidad y tenemos un buen equipo podemos competir con todos sabiendo lo que les provoca a los rivales en turno enfrentar a los jugadores que tenemos”, agregó el estratega.

En sus declaraciones el estratega del Inter Miami detalló que el esquema de competencia dentro del balompié de los Estados Unidos es muy diferente al que se aplica en el resto de mundo debido a que los clubes deben cumplir con una serie de estrictas reglas financieras que pueden perjudicar a aquellos que las rompen.

“La MLS es distinta a otros lugares, cuando tienes recursos en otros lugares traes a los jugadores que quieres traer. Barcelona tenía recursos, traías a los que querías tener, México tenía recursos, elegías a los que querías elegir, acá no sucede lo mismo. Acá de pronto te tienes que desprender de un jugador porque no estás equilibrado en las finanzas a la hora de comenzar la liga. Este tipo de situaciones solo se viven acá, no hay una comparación respecto a otras ligas”, enfatizó Tata Martino.

El Inter de Miami arrancará este miércoles la temporada 2024 de la Major League Soccer al enfrentarse contra el Real Salt Lake en el DRV PNK Stadium.

Sigue leyendo:

–Luis Malagón se lamenta por la primera derrota del América en el torneo Clausura 2024

–Jonathan Orozco resalta el compromiso de Tecatito Corona con Rayados de Monterrey

–Rey de los combates: La increíble suma de dinero que ha ganado Canelo Álvarez en sus últimas peleas