Manelyk González revela que aborto cuando apenas tenía 15 años

La actriz y modelo Manelyk González siempre ha demostrado que es una mujer que no le teme a los escándalos. Sin embargo, aunque pareciera que se sabe todo de ella por su participación en varias temporadas del reality show “Acapulco Shore”, recientemente sorprendió a sus seguidores al hacer una confesión.

Durante una entrevista con Yordi Rosado, la también influencer reveló que a los 15 años quedó embarazada; sin embargo, optó por interrumpirlo, situación que ocultó a su madre.

La experiencia fue terrible, pues en aquel momento era ilegal, relató.

“Tenía 15 años, nunca pasó por nuestra cabeza si lo queríamos tener, no hay manera, no era lo que yo quería en mi vida. Ahorita creo que ya hay más información al respecto, en ese momento era re ilegal, no sabía qué hacer, te satanizan y te queman como bruja”, comento.

Mira aquí la entrevista completa de Manelyk González

Manelyk narró que ante el temor de acudir a su madre recurrió a su hermana, quien la llevó con un doctor que la transfirió a una clínica clandestina.

“Él (doctor) me dice que me van a llevar a una clínica, le dijimos a los papás de mi pareja, me lleva mi hermana. Llego a la clínica, la más horrorosa que te puedas imaginar, fría, fea, yo pensaba que me iba a morir y más si llegaba a un matadero, yo lo veía así”, recordó.

Aunque el tema lo ha superado, admitió que vivió gran incertidumbre y se cuestionaba si podría ser madre en el futuro.

En la entrevista también reveló que los excesos vividos en el reality “Acapulco Shore” impactaron en su salud, pues incluso fue hospitalizada por congestión alcohólica.

Sigue leyendo:

· Manelyk González habla de los problemas que enfrenta luego de un proceso estético: algo salió mal

· Así fue la prueba que dejó fuera de “Los 50” de Telemundo a Manelyk González, rumbo a la gran final

· Manelyk encara a Julia Gama en “Los 50” de Telemundo, tras la eliminación de Esteban