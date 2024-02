“Me niego a renunciar”: Haley dice que mantendrá su candidatura presidencial después de Carolina del Sur

La candidata presidencial republicana, Nikki Haley, aseguró que se mantendrá en la carrera contra Donald Trump después de las primarias de Carolina del Sur del próximo sábado, a pesar de las presiones del Partido Republicano para que abandone la carrera: “Me niego a renunciar”, advirtió.

“No voy a ir a ninguna parte”, dijo Haley en un mitin en Greenville, Carolina del Sur. “No tengo miedo de decir las duras verdades en voz alta. No siento la necesidad de besar el anillo. No tengo miedo de las represalias de Trump. No busco nada de él. Mi propio futuro político no es motivo de preocupación”.

Haley comparó su carrera contra Trump con David y Goliat y rechazó la idea de que se postule para vicepresidenta o esté preparando una candidatura para un futuro ciclo presidencial, informó The Hill.

La exembajadora ante la ONU aseveró que “todos sabemos de dónde” provienen los llamados para que abandone la carrera, señalando a “la élite política, los jefes del partido” y las “animadoras del mundo de los comentaristas”.

“El argumento es familiar”, dijo. “Dicen… que mi camino hacia la victoria es estrecho. Señalan las encuestas primarias y dicen que sólo estoy retrasando lo inevitable. ¿Por qué seguir luchando cuando la batalla aparentemente terminó después de Iowa?”.

Hay que recordar que líderes republicanos, entre ellos la presidenta del Comité Nacional Republicano, Ronna McDaniel, han emplazado a Haley a abandonar la carrera y apoyar al expresidente Trump, quien ha arrasado en cada estado y que se espera que obtenga una aplastante victoria en Carolina del Sur, según todas las encuestas.

“Carolina del Sur votará el sábado, pero el domingo seguiré postulándome para presidente”, ratificó Haley.

Ataca a Trump y a Biden

Durante el mismo mitin, la exgobernadora de Carolina del Sur atacó al presidente Joe Biden y al expresidente Trump, haciendo comentarios sobre sus edades, diciendo que estaban “en riesgo de demencia” y que son “divisores”.

“Trump y Biden son dos viejos que no hacen más que envejecer. Casi el 60% de los estadounidenses dice que Trump y Biden son demasiado mayores para ser presidentes. Porque lo son”, dijo Haley.

“Joe Biden se está haciendo más daño a sí mismo que cualquier republicano”, añadió la candidata republicana. “Los demócratas se están debilitando al celebrar la coronación de Biden. Los republicanos se fortalecerán mediante una competencia vigorosa”.

Haley, que ha venido subiendo el tono de sus crítica a Trump, volvió a referirse al exmandatario como “desquiciado” y un “desastre”.

“Por supuesto, muchos de los mismos políticos que ahora apoyan públicamente a Trump en privado le temen“, dijo. “Saben el desastre que ha sido y seguirá siendo para nuestro partido”.

Y en un momento se emocionó casi hasta las lágrimas cuando recordó a su esposo, Michael Haley, quien actualmente está desplegado en el extranjero con la Guardia Nacional del Ejército de Carolina del Sur.

Hay que recordar que Trump cuestionó recientemente el estado del matrimonio de Haley en un mitin en Carolina del Sur: “¿Qué le pasó a su marido? ¿Qué le pasó a su marido? ¿Dónde está? ¡Se ha ido! Él lo sabía. Lo sabía”, dijo el expresidente.

“Mientras me preparo para lo que me espera, Michael está en primer lugar en mi mente”, aseveró Haley en el mitin. “Me gustaría que Michael estuviera aquí hoy, y me gustaría que nuestros hijos y yo pudiéramos verlo esta noche. Pero no podemos. Está sirviendo en el otro lado del mundo, donde el conflicto es la norma”.

Y añadió: “Michael está luchando por el país que ama”.

