Trump causa revuelo al burlarse de Nikki Haley por la ausencia de su marido

Donald Trump causó un revuelo el fin de semana al burlarse de su rival republicana, Nikki Haley, por la ausencia de su marido, quien está cumpliendo servicio en el extranjero. El ataque de Trump le ha generado críticas incluso entre republicanos: un exasesor del expresidente George W. Bush lo llamó “imbécil”.

Trump atacó a Haley el sábado por la tarde en un mitin en Carolina del Sur, mientras contaba una historia sobre una reunión que tuvo con Haley en su residencia en Mar-a-Lago, en Florida.

“Luego viene a verme a Mar-a-Lago. ‘Señor, nunca competiré contra usted’. Ella trajo a su marido. ¿Dónde está tu marido? Ah, está lejos. Él está lejos. ¿Qué pasó con su marido? ¿Qué pasó con su marido? ¿Dónde está? ¡El se fue! Él sabía. Él lo sabía”, dijo Trump.

El esposo de la exgobernadora de Carolina del Sur, el mayor Michael Haley, está siendo desplegado como oficial de estado mayor en la 218.ª Brigada de Mejora de Maniobras, que según la Guardia Nacional está brindando apoyo en el Cuerno de África, informó The Associated Press.

La respuesta de Haley

Haley ha respondido en varias ocasiones a Trump de manera contundente.

En un mitin en Gilbert, Carolina del Sur, dijo que estaba orgullosa del servicio de su marido.

“Estoy orgulloso del servicio de Michael. Todo cónyuge de militar sabe que es un sacrificio familiar. … Si te burlas del servicio de un veterano de combate, no mereces una licencia de conducir, y mucho menos ser presidente de los Estados Unidos”, dijo Haley.

Y le lanzó un desafío al expresidente: “Donald, si tienes algo que decir, no lo digas a mis espaldas. Súbete al escenario del debate y dímelo en la cara”.

El domingo en “Face The Nation” de CBS, Haley reiteró que Trump faltaba el respeto a los militares y a sus familiares.

“Esto no es personal entre Michael y yo, se trata de lo que le dice a cada miembro que se sacrifica por nosotros”, dijo la exgobernadora de Carolina del Sur. “Se trata de lo que le dice a cada familia de militares que se sacrifica junto a ellos. No podemos tener a alguien que se siente ahí y se burle de nuestros hombres y mujeres que están tratando de proteger a Estados Unidos”, añadió.

Tachan a Trump de “imbécil”

Después de las polémicas declaraciones de Trump, Scott Jennings, quien sirvió al expresidente George W. Bush como asesor, lo calificó de “imbécil”.

“No es la primera vez que es un idiota—-. Esa no será la última vez que será un idiota. Pero eso es lo que es ahora. Entonces a la gente le gusta. Y sé que la gente también lo dejará de lado: ‘Esto es simplemente una campaña política dura’”, dijo Jennings en el programa “State of the Union” de CNN, según reportó The Hill.

“El hombre está sirviendo a Estados Unidos en uniforme en el extranjero. Así que es una oportunidad por debajo del cinturón contra alguien que no va a derrotarlo por la nominación”, añadió.

También el gobernador de New Hampshire, Chris Sununu, quien ha apoyado fervientemente la campaña presidencial de Haley, critió al expresidente Trump.

“Esto es una vergüenza. El Mayor Haley está sirviendo a su país. Donald Trump vuelve a atacar e insultar a las familias de militares. El contraste no podría ser más sorprendente. Los republicanos tienen una gran opción en @NikkiHaley. Será una presidenta de la que SIEMPRE estaremos orgullosos”, escribió Sununu en una publicación en X, anteriormente Twitter.

