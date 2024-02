Reportes: Carlo Ancelotti habría ofrecido un puesto como asistente a Luka Modric en el Real Madrid

El futbolista croata Luka Modric estaría viviendo su última temporada en el Real Madrid, con el que acaba contrato en junio de este 2024.

Su presencia en los onces del Real Madrid cada vez es menos frecuente y el croata ya piensa en su futuro a final de temporada. Entre las opciones que podrá barajar está la de seguir en el Real Madrid, pero hacerlo siendo parte del cuerpo técnico de Carlo Ancelotti.

Según The Athletic, Ancelotti le ofreció a Modric entrar a formar parte de su staff técnico en el Real Madrid en el caso de que el croata decidiera retirarse al final de esta campaña.

Modric suma poco más de 1000 minutos y está lejos de estar entre los fijos de Carlo Ancelotti. Aun así, el italiano valora mucho su capacidad como jugador y también como futuro entrenador.

Modric a pleno en los entrenamientos del Real Madrid. / EFE: Rodrigo Jiménez

Modric sin decisión sobre su futuro

Como ha demostrado a lo largo de su carrera, la rendición para Luka Modric solo viene precedida de la derrota una vez suena el pitido final. El ‘10′ es un competidor nato y sigue luchando para mantenerse una temporada más en el Real Madrid.

“Mi única condición para quedarme era que me trataran como un jugador competitivo, como lo he sido hasta ahora, y no que me mantuvieran en la plantilla basándose en méritos pasados”, aseguró el pasado septiembre.

El croata es el decimoquinto jugador que más minutos ha disputado, aunque no ha sido de la partida en los últimos encuentros clave en este tramo de temporada como en el último derbi ante Atlético de Madrid, el partido frente al Girona o la ida de los octavos de final de la Champions League ante el RB Leipzig.

Por ahora, Modric aún no ha tomado una decisión definitiva sobre su futuro. Su enfoque está en terminar la temporada de la mejor manera posible y enfrentar el desafío de la Eurocopa con la selección croata. Con dos eliminaciones en octavos de final en el torneo continental, Modric está decidido a liderar a su equipo hacia un mejor desempeño.

En caso de no renovar con el Real Madrid, Modric también contempla la opción de retirarse en la liga de los Estados Unidos o en la de Arabia, para firmar un último contrato, ahora sí, antes de poner punto y final a su trayectoria como futbolista.

