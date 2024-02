Ganó $1,2 millones con “raspadito” de lotería que compró con su pareja, pero tomó una mala decisión que lo dejó sin nada del premio

No cabe duda de que la simple idea de que, algún día, te puedas ganar un premio mayor de lotería te llevaría al cielo, y no solo a ti, sino también a quienes te rodean. Claro está que esto dependerá si estás dispuesto o no a compartir tu dinero.

Hemos escuchado varias historias de familias completas o parejas que suelen jugar, juntos y con regularidad a la lotería, y que en algún momento, la vida les ha sonreído al otorgarles un generoso premio, completamente inesperado.

Pero también nos hemos enterado de varias historias de jugadores de lotería que lo peor que pudo haberles pasado es, precisamente, ganar la lotería, pues esto derivó una serie de conflictos, sobre todo con la pareja, y muchos de ellos han terminado sin dinero y en los juzgados.

Eso fue lo que le ocurrió a un matrimonio originario de Spalding, una localidad ubicada en Lincolnshire, Inglaterra, el cual obtuvo un premio equivalente a $1,2 millones de dólares, gracias a un “raspadito”; sin embargo, uno de los miembros se quedó sin nada.

De acuerdo a la información publicada por Daily Mail, la pareja en cuestión, conformada por Charlotte Cox y Michael Cartlidge, fueron, hace tiempo, al supermercado a comprar cosas que les hacía falta para su casa y ahí, el hombre le sugirió a su pareja que compraran un par de “raspaditos” de lotería y probar suerte.

Charlotte estuvo de acuerdo y fue ella quien terminó comprándolos, ya que Michael, en teoría, le transfirió dinero para que los adquiriera; sin embargo, la transacción, en teoría, no se concretó, y con su dinero, la mujer terminó comprando los tickets.

Al llegar a casa, Cox raspó uno de los tickets de lotería, descubriendo que habían ganado un premio equivalente a $1,2 millones. Luego de esta gran noticia, todo parecía ser felicidad hasta que, de la nada, Michael desapareció, sin dejar rastro, llevándose consigo el “raspadito” ganador de lotería.

La mujer dejó a un lado el amor e inició una batalla legal en contra de su pareja, alegando que ella era la única ganadora de dicho premio de lotería, ya que fue ella quien compró el billete ganador. Esto lo pudo comprobar con videos de la cámara de seguridad del supermercado.

Pero por su parte, Michael reclamaba que él también tenía derecho a cobrar la mitad del premio, ya que aunque no compró el boleto, fue quien propuso la idea y mostró su predisposición a pagarlo con una transferencia, que, finalmente, se concretó más tarde. “Moralmente, deberíamos ir a medias”, sostenía el hombre.

De acuerdo a las normas establecidas por la Lotería británica, a quien reconocen como la única y auténtica ganadora de este premio de lotería es a Charlotte, ya que esta escribió su nombre en la parte trasera del “raspadito” y, por lo tanto, es el único nombre autorizado a validar un boleto de estas características.

Así que Michael no pudo hacerse de nada de este premio de lotería.

Sigue leyendo:

* Mujer tiene la sensación de que debe comprar raspadito de lotería y gana premio de $50,000

* Asegura haber ganado $340 millones en el Powerball, pero no ha podido cobrar el premio por un error en el sitio web de la lotería

* Hombre en Maryland escoge un juego y números de lotería al azar y termina ganando $50 mil