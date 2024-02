Gleyber Torres se confiesa sobre su futuro en Nueva York: “Quiero ser un Yankee de por vida”

El segunda base de New York Yankees, Gleyber Torres, confesó este miércoles querer ser un Yankee por muchos años más ante los rumores que involucran al venezolano con respecto a su futuro en las Grandes Ligas.

Torres, quien se convertirá en agente libre tras finalizar la campaña de 2024, ha sido parte constante de las conversaciones entre periodistas y fanáticos con posibles cambios por su ficha o un hipotético acuerdo por un nuevo contrato.

Por esa razón al presentarse en el inicio de los entrenamientos primaverales los periodistas abordaron al infielder para conocer su opinión acerca del futuro y cómo vislumbra la venidera temporada, aunque sorprendió al decir que no quiere saber mucho de su contrato o posible negociación o traspaso para continuar enfocado en los Yankees.

“No quiero irme de aquí, me siento como en casa, quiero ser un Yankee de por vida. No quiero tener ninguna conversación sobre ello antes de la temporada porque quiero estar enfocado”, reveló Gleyber Torres a las cámaras de SNY.

Posteriormente dijo que considera a Nueva York como su casa porque conoce como funciona la ciudad y los jugadores del equipo, por lo que salir del equipo no sería ideal para él.

“Conozco esta organización desde 2016, me siento bien, conozco a todos. Como jugador, nunca quieres dejar tu casa, ahora mismo estoy en un buen lugar. Sé que es un año de agencia libre, pero no pienso mucho en ello, solo en ser mejor y ayudar a mí equipo”, añadió Torres.

Actualmente Torres se encuentra en el último de los seis años que ha permanecido desde 2018 con los Yankees, siendo elegible para la agencia libre posterior al cobro de $14.2 millones de dólares por la campaña 2024.

El salario representa el noveno monto más alto de New York Yankees y actualmente es cuarto entre los segunda base del equipo.

Desde su llegada a los Yankees proveniente de Chicago Cubs Torres ha disputado cinco campañas con el equipo y en 734 partidos en Grandes Ligas ha promediado .267 de average, con 719 hits en 2.694 presentaciones en el home.

De igual manera el oriundo de Caracas ha impulsado 378 carreras, ha desaparecido 123 pelotas y ha impulsado 378 carreras.

Habrá que esperar a ver como se desarrolla la temporada de los Yankees para conocer cuál será el futuro del hispano en Nueva York y saber si podrá vivir muchos años más en el Bronx.

