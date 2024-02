Thalí García envía un comunicado tras problema entre Lupillo Rivera y Alfredo Adame

Alfredo Adame en diversas oportunidades ha sido caracterizado como una persona agresiva porque ve necesario irse a las golpes sin importar el tipo de consecuencias que pudiera generar. Además, te mencionaremos algunas personas con las que no ha llegado a los mejores términos y tuvo conflictos:

Diana Golden, Laura Bozzo, Rey Grupero, Mary Paz Banquells, Andrea Legarreta y también ha sucedido lo mismo con sus hijos. Ahora se suma un nuevo integrante a la lista y se trata de Lupillo Rivera tras una situación irregular que se registró dentro de ‘La Casa de los Famosos’, sin duda el comportamiento del actor ha generado mucho rechazo tras no ser la primera vez que se porta así.

Alfredo Adame protagonizó un escándalo con Carlos Trejo en abril de 2022. Crédito: Mezcalent

Thalí García hace poco vio la oportunidad y aprovechó para escaparse del reality show en el que el gran ganador se llevará a su casa la suma de $200,000 dólares en efectivo. A su vez, la actriz no dudó en enviar un comunicado por lo ocurrido.

“Dejando la competencia de lado: no soporto ver a tierra así. Punto y aparte de las diferencias o favoritismos, dejando el juego en segundo término, compartí 3 semanas 24/7 con estas 7 personas. Bien o mal, fuimos familia (disfuncional, pero familia al fin) y me duele ver llorar a Ari, ver a Lupe desesperado, se metieron con las familias de mis amigos y firmaron su pase de salida, ahora si team, esto es guerra. Me cag* no poder estar ahí al quite con ellos”, comenzó diciendo la actriz de ‘El Señor de los Cielos’.

Thalí García aprovechó su perfil de la red social de la camarita para rechazar lo sucedido. Crédito: Instagram: @thaligarcia | Cortesía

“Les mando todo mi amor, intentaré hacérselos saber, mañana buscaré las formas. Lo juro. Vamos a seguir protegiendo al equipo, por lo que veo lo mejor para todos es que permanezcan unidos. Conforme siga avanzando la competencia podremos ver los colores y corazones de cada quien. Me voy un poco triste, esperamos que mañana las cosas dentro de la casa estén mucho mejor”, expresó en la misiva que compartió en su perfil de Instagram.

“Ahí salió el verdadero Adame, violento y con ataques de ira“, comentó Ninel Conde en una publicación. Otra que también se tomó el tiempo de opinar fue Ana María Canseco y es que dijo: “Adame lo tienen que sacar, ese tipo de acciones no son aceptables“.

