Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 22 al 28 de febrero

Estreno de la obra “BARBA” en el Pregones

R.Evolución Latina, en colaboración con Pregones/PRTT, estrena el espectáculo “BARBA: A Brazilian Body Percussion Musical”, bajo la dirección del aclamado director y coreógrafo Luis Salgado. Esta innovadora producción teatral, que fusiona música, danza y teatro, rinde un homenaje a la vida y legado de Fernando Barba, destacado músico brasileño cuyo talento para crear música con su propio cuerpo ha sido fuente de inspiración para múltiples generaciones. Se presentará en el Pregones Theater en el South Bronx (575 Walton Ave.), con funciones limitadas del 22 al 25 de febrero. Para más información y para adquirir tus boletos, visite el siguiente enlace: https://pregonesprtt.org/barba/.

Los actores durante los ensayos./Cortesía

Ballet contemporáneo en el Lincoln Center

El aclamado coreógrafo estadounidense Alonzo King y su compañía Alonzo King LINES Ballet harán su debut en el Lincoln Center con “Deep River”, una obra contemplativa e intensa. King ha sido reconocido internacionalmente como uno de los coreógrafos más importantes de su tiempo. Su obra fusiona la danza con música espiritual de las tradiciones negra, judía e india y él afirma que es un recordatorio de que “el amor es el océano del que surgimos, en el que nadamos, y al que algún día volveremos”, y que cuando se cultiva profundamente, puede liberarnos. Este jueves, viernes y sábado a las 7:30 pm, en el Frederick P. Rose Hall (Broadway &, W 60th St). Pay what you choose. Información: https://www.lincolncenter.org.

Foto: Cortesía Lincoln Center

Exhibición de orquídeas en el Jardín Botánico

The Orchid Show: Florals in Fashion, una celebración inspirada en todo lo relacionado con las orquídeas, se estrenó en el Jardín Botánico de Nueva York (NYBG). Desde ya y hasta el domingo 21 de abril, los famosos jardines de El Bronx estarán ambientados por miles de orquídeas diversas y plantas en instalaciones perfectas para la fotografía, destacando las audaces creaciones temáticas de moda de tres prometedores diseñadores: Collina Strada de Hillary Taymour, Dauphinette de Olivia Cheng y FLWR PSTL alias Kristen Alpaugh. En el Enid A. Haupt Conservatory del NYBG. En siete fechas seleccionadas, habrá exhibiciones nocturnas, música, cócteles y actuaciones en vivo del International House of Miyaki Mugler. Boletos en: https://www.nybg.org/event/the-orchid-show-forals-infashion/.

Cortesía NYBG

“Los Colores de Frida” en Repertorio Español

Durante el cierre temporal de su teatro principal, para una renovación en el Centro Cultural Clemente, Teatro SEA emprenderá una gira para visitar algunos de los teatros latinos más emblemáticos de la ciudad de Nueva York con algunas de sus piezas teatrales. Para arrancar dicha gira, este sábado 24 de febrero a las 3:00 pm estarán mostrando “Los Colores de Frida” en Repertorio Español (138 E 27th St, Manhattan), un espectáculo bilingüe sobre la gran pintora mexicana Frida Kahlo, que combina narración de cuentos, música, artes visuales y títeres. Recomendado para niños de 6 a 12 años. En español e inglés simultáneamente. Entradas: https://ci.ovationtix.com

Cortesía Teatro SEA

Tertulia en el IATI Theater

La Tertulia del IATI Theater regresa este domingo 25 de febrero. Una noche de actos multiculturales que arrojan luz sobre las comunidades latinas, el evento ofrece un micrófono abierto (open mic) para aventureros artísticos. Las obras presentadas en la Tertulia incluyen piezas de actores, bailarines, músicos, poetas, cantantes, cuentacuentos y muchos otros artistas escénicos que muestran sus talentos en un entorno informal. Presentado por Braulio Basilio e Inma Heredia. A las 3:00 pm, en el IATI Theater (64 E 4th ST). Entrada sugerida $5. Más información:https://www.iatitheater.org.

Jazz en el Lehman Center

Este domingo 25 de febrero, el Lehman Center for the Performing Arts presenta Jazz at Lincoln Center “Sing and Swing”, una celebración del Gran Cancionero Americano con las habilidades vocales y de trompeta de Bria Skonberg y Benny Benack III, junto con el acto de apertura del legendario trombonista de salsa y jazz, Jimmy Bosch (foto) con su banda Salsa Masters. Armados con prodigiosos talentos de trompeta y encanto vocal, Skonberg y Benack III revivirán y reimaginarán algunos de los clásicos de compañeros en el jazz y la canción popular, incluyendo a Ella Fitzgerald, Judy Garland, Bing Crosby, Dean Martin y Peggy Lee. A las 4:00 pm. En el 250 Bedford Park Boulevard West, Bronx. Boletos llamando al 718-960-8835 o a través de acceso en línea en www.lehmancenter.org/events/jazz-at-lehman.

Foto: Cortesía Lehman Center

Concierto de la Orquesta de Cámara de Brooklyn

La Brooklyn Chamber Orchestra ofrecerá un concierto histórico este sábado 24 de febrero en Brooklyn Heights, titulado “Beethoven/Harrison”. Con la misión de unir melodía y cultura, la orquesta interpretará junto al gamelán más grande de los Estados Unidos, un conjunto clásico indonesio que cuenta con metalófonos, tambores, gongs y cuerdas, el estreno en Nueva York del raro Concierto para Piano con Gamelán Javanés del compositor Lou Harrison. Los instrumentos son tan grandes que han sido sido transportados a Brooklyn en un enorme remolque de 20 pies (foto). A las 7:00 p.m. en la St. Ann and the Holy Trinity Church (157 Montague Street). Boletos: https://brooklynchamberorchestra.org.

Cortesía Brooklyn Chamber Orchestra

Enanitos Verdes en Irving Plaza

Por primera vez sin Marciano Cantero, su cantante y bajista quien falleció el pasado 8 de septiembre de 2022, los Enanitos Verdes regresan a la ciudad para deleitar a los seguidores del rock en español como parte de su Besos Intensos Tour. Felipe Staiti se convirtió en la voz cantante de la banda argentina que nació en 1979 en Mendoza, y tiene una discografía de éxitos como “Lamento Boliviano”, “Guitarras Blancas”, “La Muralla Verde”, “Te Vi en un Tren”, “Por el Resto”, “El Extraño de Pelo Largo” y “No Me Verás”, además de otros. Domingo 25 de febrero a las 7:00 pm, en el Irving Plaza (17 Irving Pl, Manhattan). Entradas: https://concerts.livenation.com.

Foto: Reforma

La vida del presentador Marc Summers

La obra teatral “The Life and Slimes of Marc Summers” lleva al público a un viaje de Marc Summers, el presentador del programa de juegos infantiles más famoso del mundo, Double Dare, de Nickelodeon. Summers, ícono de toda una generación; cuenta su historia en el escenario en un espectáculo escrito por Alex Brightman con música original de Drew Gasparini, que es parte juego interactivo, parte memorias de un nombre conocido en la pantalla chica, como presentador y productor ejecutivo, todo mientras enfrentaba innumerables desafíos detrás de escena. En el New World Stages (340 West 50th Street), hasta el 2 de junio. Más información: www.LifeAndSlimes.com.