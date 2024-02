Eduardo Yáñez posa con poca tela para mostrar sus “patas de pollo” a sus 63 años

El galán de telenovelas Eduardo Yáñez recientemente sorprendió a sus seguidores de la red social de la camarita debido a que compartió dos fotos presumiendo su cuerpo a sus 63 años. A su vez, el actor lució poca tela, y es que decidió posar con ropa interior mientras estaba mirando el espejo y con teléfono en mano.

“Comparto de nuevo mis patas de pollo”, fue el mensaje que acompañó las imágenes subidas a la aplicación. Sin embargo, todo se vendría registrando por unos videos que subió hace una semana, donde compartió parte de sus clases de natación y por el vestuario que lució se le veían las piernas, parte de su cuerpo por el que recibió críticas.

“Cuando llegue a la vejez, le diré a mis hijos que me quiten el cel”, “Instagram, quítale la cuenta este señor, es contaminación visual”, “La verdad para la edad que tiene se conserva bien. Eso sí, no sabe tomarse fotos”, “Mi buen señor, esas no son patas de pollo. Son un par de tremendas columnas griegas”, “Tápate mi bebé porque te va a dar la gripa”, “Estás hermoso cariño! Quizá la pose no fue la mejor, pero ya quisieran muchos estar como tú”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

Internautas critican a Eduardo Yáñez por su aspecto

Eduardo tiene una gran variedad de seguidores en la mencionada plataforma y varios de ellos se fijaron en criticar sus piernas, aunque no solamente hicieron eso porque para algunos su rostro habría cambiado un poco y fueron muchos los comentarios negativos que terminó recibiendo.

“Pensé que tenías las piernas… diferentes”, “La vejez no perdona y para allá vamos todos…”, “Pero se ven sus piernas muy delgadas”, “No hubiera enseñado las patas flacas, qué decepción”, “Sus piernas no coinciden con su torso”, “Las piernitas flacas”, “Si muy guapo la verdad, pero, ¿qué onda con tu piernas eres así de delgado?”, “¿Qué le pasó a tu cara?”, “Tan guapísimo que era”, “Estabas más guapo en tus buenos tiempos ahorita ya ni la cara se le ve bien”, fueron algunas opiniones de los usuarios de Instagram.

