Eduardo Yáñez le da con todo a Eduardo Verástegui: “Es un imbécil”

El reconocido actor Eduardo Yáñez recientemente sostuvo un encuentro con los medios de comunicación, momento donde aprovecharon para conocer su opinión sobre la determinación que tomó Eduardo Verástegui, quien se inscribió como candidato presidencial en México para las elecciones de 2024.

El protagonista de ‘Destilando Amor’ aseguró que es un proceso que no solamente requiere de tiempo, también de planificación, al tiempo que considera que estos son los resultados de lo que termina haciendo por el reconocimiento que tiene por su carrera como actor.

“Opino que es un imbécil este tipo (Eduardo Verástegui), ¿no? Para poder ser presidente de un país, primero debes de prepararte, no ser populista; vean las consecuencias que tenemos ahorita por el populismo”, dijo Yáñez.

El actor mexicano Eduardo Yáñez no apoya la candidatura de Verástegui a la presidencia del país. / Foto: Mezcalent.

“Nunca he hablado mal de nadie, pero me parece una ofensa para el público, el pueblo mexicano que este cuate (Eduardo Verástegui) diga que quiere ser presidente. ¿Qué has hecho para querer ser presidente? Pertenecer a un grupo religioso, hablar mamadas en las entrevistas y hacerse muy eclesiástico, a mí me parece estúpido y en lo que debe de concentrarse es en ser verdadero, que no lo es, y no puedes usar al pueblo mexicano para tus rollos personales. Me parece una aberración”, agregó a los reporteros.

El productor Eduardo Verástegui luego de haberse registrado como candidato presidencial independiente en México. / Foto: Mezcalent.

“Creo que nuestros políticos tienen la obligación de estar preparados académicamente hablando, primero que nada, y después cumplir lo que prometen, que esa es la falla más grande de todo”, añadió.

Yáñez explicó que este tipo de decisiones finalmente podría arrojar resultados graves que terminarían afectando los ciudadanos de la nación.

“Es como si José Elías Moreno o uno de mis compañeros de la telenovela me diga mañana, ‘voy a ser presidente, güey. ¡Votas por mí!’ Pues lo mando a la chingada. Para ser presidente de un país hay que estar preparado. No se confundan, si alguien fuera presidente, como este tipo que me acabas de mencionar, sería tres veces peor o cinco veces peor“, agregó el mexicano.

