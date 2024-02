Las 10 mejores playas para visitar en este 2024

Nos acercamos al final de la temporada invernal y prácticamente, la primavera está ya a la vuelta de la esquina, lo cual hace que muchos estén planeando sus primeras vacaciones del año, sobre todo en la época del Spring Break, y qué mejor que ir a la playa.

Si estás justamente en eso, pensando en ir a disfrutar unos días del sol, la arena y el mar, te tenemos buenas noticias, ya que, recientemente, el famoso sitio de reseñas de viajes TripAdvisor reveló sus famosos premios Travellers’ Choice Best of the Best 2024, en donde están incluidas las mejores playas del mundo para visitar en este año.

La lista clasifica los destinos que recibieron un gran volumen de críticas y opiniones extraordinarias de la comunidad de Tripadvisor durante el año pasado: de 8 millones de listados, menos del 1% logró el hito.

Aquí te dejamos las playas que ocuparon los primeros sitios de este ránking.

Las 10 mejores playas para viajar en este 2024

1) Playa de Falésia – Portugal

(Foto: Shutterstock)

Se localiza en la comunidad de Algarve y se caracteriza por tener arena de color dorado, aguas cristalinas y acantilados de color naranja que la hacen única y especial, lo que hace que no haya hoteles cerca de la misma.

2) Spiaggia dei Conigli – Italia

(Foto: Shutterstock)

Es un tramo largo de arena fina y mar azul cristalino. Para llegar a ella, hay que caminar por un sendero angosto que consisten en caminos con una gran fauna, ya que es una área protegida, después de viajar como por 6 km en el camino que nos lleva al pueblo de Cape West.

3) Playa de La Concha – España

(Foto: Shutterstock)

Se encuentra en San Sebastián; es de una fina arena dorada y en sus 1,350 metros de longitud, podemos practicar numerosas actividades deportivas, tales como surf, windsurf, piragüismo, bodyboard, voleibol o fútbol playa. Cuenta con varios picos, destacando El Pico del Loro en marea alta, ideal para la práctica de bodyboard.

4) Playa Ka’anapali – Hawaii

(Foto: Shutterstock)

Es la playa más famosa de West Maui. Con 4,8 kilómetros de playas de arena blanca y aguas cristalinas, en su momento fue una de las mejores playas de Estados Unidos. Frente a los hoteles y complejos turísticos de Ka’anapali, este antiguo sitio de retiro de la realeza de Maui actualmente es un destino de vacaciones para todos.

5) Playa de Grace Bay – Islas Turcas y Caicos

(Foto: Shutterstock)

Grace Bay es famosa por su arena blanca, sus aguas transparentes y su arrecife de coral. El área está poblada con condominios, resorts y restaurantes frente a la playa, con opciones de hospedaje de lujo, tratamientos de spa y excelente gastronomía.

6) Playa de Anse Lazio – Seychelles

(Foto: Shutterstock)

La playa tiene unas aguas espectaculares con diferentes tonos de turquesa y, como muchas otras playas en las Seychelles, está bordeada por formaciones rocosas de granito, que también encontramos en la parte central de la playa.

7) Playas de Sydney – Australia

(Foto: Shutterstock)

Australia es un país rodeado por los océanos Índico y Pacífico. Por eso sus playas son increíbles. Sydney es famosa por sus extensiones de arena dorada y su animada escena de playa.

8) Playa Eagle – Aruba

(Foto: Shutterstock)

Es la playa más famosa de aquel país por su suave arena blanca; ofrece una hermosa vista del océano caribeño, tiene algunas cabañas de playa y puedes practicar una gran variedad de deportes acuáticos.

9) Playa Siesta – Florida

Para muchos, es la mejor playa que hay en todo Estados Unidos. Esta playa es famosa por su arena fina y cristalina, que atrae a visitantes de diversas partes del mundo. Además de la playa principal, Siesta Key alberga otras playas como Palmer Point Beach, Turtle Beach y Crescent Beach, ofreciendo a los turistas experiencias únicas en cada una.

10) Playa de Varadero – Cuba

(Foto: Shutterstock)

La Playa de Varadero, también conocida como Playa Azul, es una de las más conocidas de toda Cuba. Cuenta con arena rosa y blanca y agua cristalina, por lo que es una de las playas más espectaculares del mundo.

