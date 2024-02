Mujer gana $1.1 millones en la lotería y revela que siempre jugó el mismo conjunto de números

Una mujer del condado de Kent le pego al gordo y se ganó un premio mayor de $1.1 millones de dólares en el juego ‘Lotto 47’ de la Lotería de Michigan.

La suertuda ganadora, que prefirió mantener su identidad en el anonimato, acertó los números ganadores del sorteo realizado el 31 de enero: 03-05-07-16-19-30.

La ganadora compró su boleto en una tienda Family Fare, ubicada en la calle 565 South State Street, en la ciudad de Sparta.

La ganadora compartió su rutina de compra: “Compro un billete de Lotto 47 cada semana para los dos sorteos de esa semana y siempre juego el mismo conjunto de números”.

“Cuando revisé mi boleto la noche del sorteo y me di cuenta de que había ganado, ¡fue impactante! No lo creí del todo hasta que llamé a la Lotería al día siguiente para verificar mi premio. Para ser honesta, todavía lo estoy procesando. Ganar me brinda infinitas oportunidades que de otro modo no tendría”, añadió.

Al reclamar su premio en la sede de la Lotería, la mujer se decidió por recibir el dinero en un solo pago único de aproximadamente $762,000 dólares, después de que le descontaron los impuestos requeridos.

La otra opción que tenía, y que rechazó, era recibir los $1.1 millones de dólares en pagos anuales durante 20 años.

La ganadora planea utilizar su nueva fortuna con fines altruistas, ya que donará una parte a diversas organizaciones benéficas y ahorrará el resto.

Sigue leyendo:

– Jugador de lotería de Michigan ganó premio donde pueden darle $25,000 al año por el resto de su vida

– Hombre compra raspadito de lotería por primera vez en su vida y se gana premio de $500,000 dólares

– Mujer tiene la sensación de que debe comprar raspadito de lotería y gana premio de $50,000

– Hombre compró boleto a esposa como regalo de San Valentín y uno más para él, y ganó $50,000 dólares

–Mensaje sobre una tía hace que una mujer gane premio de $50,000 dólares en la lotería

– Hombre gana $20 en la lotería, compra un boleto más y se lleva gran premio de $50,000

– Hombre gana $757,000 dólares y usará el dinero para postularse para el Congreso de EE.UU.