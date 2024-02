‘El Mimoso’ dice que su ex recibe ayuda “psiquiátrica” tras acusarlo de haberla golpeado

Comenzando el año 2024, Luis Antonio López, mejor conocido en el mundo del entretenimiento como ‘El Mimoso’, se vio envuelto en un escándalo para ese entonces con su pareja sentimental María Elena Delfín, quien lo acusó a través de las redes sociales de presuntamente haberla golpeado, hecho que él luego terminó desmintiendo.

El cantante esta semana aprovechó para transmitir un video en vivo a través de su cuenta en Facebook, al tiempo que quiso aclarar la situación de manera legal tras los graves señalamientos. Por ello, estuvo acompañado de sus abogados y ella aparentemente estaría recibiendo ayuda de especialistas.

“Ella refiere que desde hace un mes lleva terapia psicológica, la toma de manera virtual y una vez por semana. Ella hace mención que acude a un psiquiatra, que ella lo hace controlable, que incluso le recetaron medicamento”, dijo uno de los expertos legales.

Defensores de ‘El Mimoso’ hablan de la situación que atraviesa María Elena Delfín. Crédito: Mezcalent

“Perdón si se me empieza a quebrar la voz, pero Dios sabe que siempre he sido… hablo, trato de hablar con la verdad y me voy a dirigir hacia ella, hacia mi esposa. Te lo digo sinceramente, cuentas con mi apoyo porque esta situación de estar en algo psiquiátrico esto sí… independientemente, yo no lo hago como el esposo, quizá, esto ya no se dio nuestra relación, te lo digo como ser humano, a pesar de todo cuantas con mi apoyo porque una situación psiquiátrica yo sé que se requiere otra cosa”, mencionó López.

‘El Mimoso’ tras enfrentar delicadas acusaciones no duda en ayudar a su expareja. Crédito: Mezcalent

“Si por una discusión que tuvimos yo me alejé de ella, pues es normal, una pareja de matrimonio, pues cuando las cosas ya no se dan, no se dan, fue lo que yo le dije a ella ‘yo ya no regreso’, yo tenía bien claro que no iba a regresar, pero en esa parte yo no sabía que le iba a hacer tanto daño mi reacción al decirle que ya no iba a estar con ella”, añadió.

