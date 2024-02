Pep Guardiola quiere dirigir a una selección: “Me gustaría tener la experiencia de vivir un Mundial”

El español Pep Guardiola podría ser considerado como el director técnico más ganador de la historia, ya que en todo equipo que ha dirigido ha logrado al menos un título. Sin embargo, el exitoso catalán aún tiene metas por tachar en el fútbol.

En una entrevista concedida a ESPN, Guardiola reveló que dirigir a una selección sería su próximo reto luego de concluir su contrato con el Manchester City de la Premier League Inglaterra.

“Cuando comencé, no pensaba en ganar ligas, en ser campeón de la Champions League. Pensaba: si tengo trabajo, está bien. Me gustaría tener la experiencia de vivir un Mundial, una Eurocopa, una Copa América, lo que sea. Me gustaría vivir esto. No sé cuándo, dentro de cinco, 10 ó 15 años, pero me gustaría jugar un Mundial como entrenador”, reveló el estratega.

Pep tiene contrato con los “Sky Blues” hasta junio de 2025, pero tiene claro que en el futuro cercano le gustaría tomar una selección: “Para trabajar en una selección, te tienen que querer y contratar, como pasa con los clubes. No sé quién me quiere para trabajar en una selección”, apuntó Pep.

Sin embargo, el técnico aclaró que su foco está en seguir cosechando éxitos con el Manchester City, conjunto con el que viene de hacer historia al conquistar la primera Champions League de su historia.

“Si lo hago mal, me voy a casa. Creo que tenemos tiempo. Ahora me siento muy bien, pero el futbol cambia mucho. Tengo mi opinión de que cuando te queda un año y medio de contrato es mucho, mucho tiempo para el fútbol. Tenemos tiempo. Ganar te ayuda a tener más energía, cuando pierdes partidos estás más cansado”, agregó Guardiola.

Guardiola posee en su palmarés un total de 37 trofeos entre sus pasos por Barcelona (dos Copa del Rey, tres Ligas de España, tres Supercopa de España, dos Champions League, dos Supercopa de Europa y dos Mundiales de Clubes), Bayern Munich (tres Bundesligas, dos Copas de Alemania, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes) y Manchester City (cuatro Copa de la Liga, cinco Premier League, dos Community Shield, dos FA Cup, una Champions League, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes).

Sigue leyendo:

–Sergio Pérez revela los planes que tiene tras su salida de Red Bull al finalizar la temporada

–“Vamos a recurrir la sentencia”: Defensa de Dani Alves no se rinde en demostrar su inocencia

–“Es una sentencia leve ante tal atrocidad”: Gobierno de Brasil contundente ante la condena a Dani Alves