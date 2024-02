Robert Dante Siboldi se lamenta tras patear a Willer Ditta: “Me sentí como un delincuente”

El director técnico de los Tigres de la UANL, Robert Dante Siboldi, decidió hablar sobre la sanción de tres partidos sin estar presente en el banquillo de su club que recibió este jueves por parte de la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) tras agredir físicamente al jugador colombiano de la Máquina de Cruz Azul, Willer Ditta.

Las acciones del entrenador se hicieron virales en las redes sociales debido a que en un video se puede ver el momento exacto en el que le da una patada al jugador cafetero y por este motivo decidió pronunciarse al respecto al asegurar que se sintió “como delincuente” por los actos que cometió al quebrantar el terreno de juego.

Siboldi aseguró que se dijeron “muchas cosas falsas por parte de los aficionados del balompié azteca y esto fue lo que impulsó a la Comisión Disciplinaria de la FMF para iniciar una investigación en su contra.

“No me imaginaba que viviría esto esta semana, no puedo encontrar una palabra que describa todo lo que siento. En ningún momento quise agredir a nadie, no se habló nada del tema. Aceptamos la derrota, felicitamos al rival, y nos fuimos masticando la derrota. Te sentías molesto, pero ya cuando estoy viendo todo esto, parecía que había sido un delincuente, que tenía que ir a la cárcel de El Salvador, porque todo esto derivó en querer inventar cosas. Siento que estoy en deuda con la afición, con la institución”, expresó.

Para finalizar, el entrenador de los Tigres de la UANL enfatizó que nunca tuvo deseos de agredir a Willer Ditta; aunque afirmó que intentó darle una zancada para poder calmar al defensor de los celestes y por este motivo pidió disculpas al jugador y a la directiva.

“Mi error es meterme, no debería haberme metido, no debería haber salido de mi zona. No debería haber invadido la cancha pero es imposible. Soy muy pasional. Siempre trato de apaciguar… hago un gesto, doy una zancada donde quiero intervenir busco meterme en la emoción para ayudar a calmar, pero me encuentro que di un paso largo y me desestabilice y me agarré de Rotondi y con suerte estaba Rotondi cerca y no me caí de milagro”, relató.

“En mi cabeza nunca se me cruzó de querer haber agredido ni a él ni a nadie, nunca he querido agredir a nadie en un partido. Simplemente quise calmar todo, pero mi error fue el haber intervenido, pero es muy difícil porque fui jugador y en ese momento a veces se pierde la cordura, los jugadores pierden la estabilidad emocional y se trata de calmar eso”, detalló.

Los Tigres de la UANL no podrán contar con su director técnico para los partidos correspondientes a las jornadas 8, 9 y 10 en las que se enfrentarán a los Rojinegros del Atlas, el FC Juárez y los Diablos Rojos del Toluca.

