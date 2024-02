Aaron Judge habría sido clave para que los Yankees adquirieran al mexicano Álex Verdugo

Los New York Yankees movieron bastante su plantilla en la temporada baja y sumaron varios jugadores tanto en la ofensiva, como en el pitcheo. Juan Soto y Marcus Stroman fueron los más destacados en cada una de las áreas del equipo.

Sin embargo el equipo del Bronx también se hizo con un jugador importante, aunque de un perfil más bajo que los anteriores, y es el mexicano Álex Verdugo, quien llegó vía cambio desde los Boston Red Sox y será pieza fundamental para los Yankees esta temporada.

El oriundo e Arizona, pero de ascendencia mexicana, disputó 142 encuentros con los Red Sox en 2023. Terminó con promedio de .264, conectando 144 hits, 13 cuadrangulares y 53 impulsadas.

Este talento que desplegó Verdugo en Boston fue visto por el capitán de los Yankees, Aaron Judge, quien aparentemente habría presionado a la directiva de la franquicia neoyorquina para que en esta temporada baja se movieran para adquirir al jardinero.

Aaron Judge desde los campos de entrenamiento de los Yankees. Crédito: Charlie Neibergall | AP

El periodista Bryan Hoch reveló una conversación con Verdugo en la que el pelotero afirma que durante 2023 el inicialista de los Yankees, Anthony Rizzo, le comentaba en cada enfrentamiento ante los Red Sox, que Aaron Judge lo tenía en buena estima y que estaba presionando en la gerencia del equipo para que el mexicano fuera al equipo de Nueva York.

“Anthony Rizzo me daba pistas en la primera base durante el año sobre la posible firma con los Yankees su firma con Yankees. Yo solo le decía: ‘No, no hay manera, hombre, no hay manera’. Tan pronto como llegué aquí, Rizzo me dijo: ‘¡Te lo dije!’”, reveló Hoch.

Y es que el propio Judge confirmó esta información recientemente en una entrevista para YES Network. En donde el capitán de los Yankees revela que si habló en varias oportunidades con la gerencia de su gusto por el jardinero mexicano.

“Me encanta Verdugo. Por años llevaba presionando para adquirirlo. Es un competidor. Se esfuerza y es emocionante tenerlo con nosotros”, soltó Aaron Judge.

Pero a pesar de este gusto por Judge y su exitosa llegada a los Yankees, parece que la estadía de Verdugo en la Gran Manzana será muy corta. Pues varios informes han revelado que el equipo del Bronx no pretende ofrecerle un contrato al jardinero cuando finalice al culminar la presente temporada.

Sigue leyendo:

· Los Yankees preparan a Aaron Judge para cubrir la primera base ante cualquier eventualidad

· Aaron Judge podría convertirse en tercer bate de New York Yankees para la temporada 2024

· Anthony Rizzo asegura que está preparado para jugar este 2024 con los New York Yankees