Antonio Rüdiger: “Siempre soñé con el Real Madrid, pero quería irme al PSG con Tuchel

El futbolista alemán y una de las principales figuras del Real Madrid, Antonio Rüdiger, se ha convertido en uno de los defensores más importantes de Europa gracias a sus impresionantes cualidades para defender la portería y así apoyar a los suyos a mantenerse actualmente en la cima de La Liga de España.

Durante una entrevista ofrecida para Goal, el jugador teutón detalló que desde muy joven su sueño era poder jugar con el Real Madrid al considerarlo el mejor equipo del planeta; a pesar de esto afirmó que nunca creyó que podría formar parte de sus filas y que por tal motivo se centró en jugar dentro de la Premier League.

“Soñaba con jugar en el Madrid, pero nunca estuvo en mi cabeza poder hacerlo. Para mí, la Premier League era el objetivo final. Definitivamente, quería jugar en la Premier League, haberlo hecho en clubes importantes como el Chelsea, y además en el Real Madrid, es un privilegio por todo el duro trabajo que he realizado a lo largo de los años”, expresó.

Un detalle sorpresivo es que Rüdiger aseguró que luego de su participación en el Chelsea mostró su deseo de poder acompañar a Thomas Tuchel en el París Saint Germain (PSG) de la Ligue 1, aunque este acuerdo nunca se realizó y terminó siendo firmado por la entidad merengue.

“Tenía muchas ganas de irme. Me quería ir. Quería ir al PSG con Thomas Tuchel, ese era mi deseo. Pero no fue así y seis meses después Tuchel llegó al Chelsea procedente del PSG. Luego ganamos juntos la Liga de Campeones. Probablemente debería ser así, enfatizó.

“Tuve muchos buenos entrenadores. Si tuviera que elegir uno ahora mismo, sería Thomas Tuchel. Me llevé particularmente bien con él. Su naturaleza honesta me convenía. Encajé mejor en su idea del fútbol y él también me apreciaba mucho como persona”, agregó en sus declaraciones.

Para finalizar, el defensor del Real Madrid dedicó unas palabras de agradecimiento al director técnico Carlo Ancelotti al asegurar que él ha sido una parte importante en su desarrollo como jugador profesional en cada uno de los aspectos posibles.

“Debo decir que todos los italianos son realmente muy exigentes. Pero Carlo Ancelotti es realmente muy tranquilo. Con Carlo todos vamos en la misma dirección, y así es exactamente como funciona perfecto”, concluyó.

