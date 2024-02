Julio César Chávez destaca el drástico cambio que sufrió su hijo tras su arresto en Estados Unidos

El legendario boxeador mexicano Julio César Chávez se mostró claramente feliz por la actual situación que está atravesando su hijo Julio César Chávez Jr. luego de haber sido detenido por las autoridades de Estados Unidos por el delito de posesión de armas fantasmas el pasado mes de enero que por poco lo hace ingresar a prisión.

El icónico pugilista azteca, destacó que estas acciones han generado un “drástico” cambio en la actitud y salud mental de su hijo hasta el punto de prácticamente dejar a un lado las adicciones que ha venido enfrentando a lo largo de los últimos años y que lo forzaron a terminar en un centro de asistencia médica para poder superarlas con el objetivo de intentar regresar nuevamente a los cuadriláteros.

El antiguo campeón mundial de peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) se encuentra enfrentando un proceso legal por portación de armas fantasmas el pasado mes de enero; tras este proceso el juez le ordenó a cumplir una rehabilitación que le ha ayudado a mejorar su calidad de vida, según las palabras de Chávez padre.

“Hablé con él, es increíble el cambio, tan drástico que ahora se ve delgado sin tomar pastillas, se ve lúcido, aceptando que tiene un problema. Esperemos que ahora sí sea la buena, porque ya son muchos años”; explicó Chávez durante una entrevista ofrecida para Imagen.

En dichas declaraciones Julio César Chávez también decidió aprovechar las buenas noticias sobre su hijo para hablar sobre el proceso de rehabilitación que ha venido registrando su segundo hijo Omar Chávez, quien también presenta problemas con las apuestas.

“Ya no está apostando, gracias a Dios, está muy bien, ya se está preparando, quiere pelear. Yo les digo que siempre van a tener mi apoyo mientras estén bien”, concluyó el múltiple campeón mundial del boxeo.

Las palabras de Julio César Chávez ocurren unos días después de haber ofrecido otra entrevista a ‘Boxeo con Diego Soto’ en el que se mostraba claramente preocupado por el bienestar de su hijo al alegar que en la adicción existen tres cosas que marcan el fin de una persona que son justamente la cárcel, el hospital y posteriormente la muerte.

“Hay tres cosas en la adicción, cárcel, hospital y muerte, ya cayó en el hospital, ya cayó en la cárcel, ¿ahora qué sigue? Dios quiera y le haya caído un rayito de luz. Se me hace un nudo en la garganta, imagínate cómo me sentía yo con Julio, mi hijo que él vio, cómo su padre se destruyó en el alcohol y la droga y ver él cómo se está destruyendo y yo no poder ayudarlo”, afirmó.

