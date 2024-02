Mets permitirían que Pete Alonso ingrese a la agencia libre antes de ofrecerle un nuevo contrato

El futuro de Pete Alonso en los New York Mets parece que no se resolverá hasta el final de la temporada 2024 de las Grandes Ligas luego que el dueño del equipo, Steve Cohen, declarara que la gerencia podría inclinarse a dejar que el pelotero ingrese a la agencia libre.

Alonso, quien ingresará a la agencia libre posterior a la Serie Mundial tras culminar su contrato con Mets, ha sido uno de los peloteros más cuidados por los de Queens en los últimos años pero ahora la declaración de Cohen apunta a una mayor libertad con el fin de que consiga la mejor negociación.

“No espero que nada suceda antes de que Pete llegue a la agencia libre. Siempre estamos abiertos a conversaciones, pero se ha ganado el derecho a saber lo que vale y apoyo que jugadores hagan eso”, comentó el dirigente para el podcast oficial de los Mets, ‘Meet at the Apple’.

Ya esta iniciativa de Cohen con Alonso se había visto meses atrás cuando el primera base parecía que ingresaría al arbitraje salarial para su último año de contrato pero horas antes de la audiencia acordó con el equipo para devengar $20.5 millones de dólares por el 2024.

Posteriormente ratificó los planes de contar con Alonso en el futuro y especialmente ansía que Alonso le haga difícil la decisión, apuntando a una temporada descomunal de al menos 55 jonrones.

“Escuchen, queremos que se quede. Es una parte importante del equipo hoy y esperemos en el futuro. Espero que tenga 55 cuadrangulares y me la haga difícil en la agencia libre. Lo llamaría un gran desenlace”, añadió el directivo.

La manera en la que Cohen buscará plantear un nuevo contrato para Pete Alonso no es nueva y ha sido puesta en práctica en años recientes con Edwin Díaz y Brandon Nimmo. En ambos casos, llegaron a la agencia libre y culminaron con dos de los mejores acuerdos del momento, con el puertorriqueño con el mejor contrato de la historia para un cerrador ($102 millones de dólares, cinco años) mientras que el jardinero pactó por ocho temporadas y más de $160 millones de dólares.

“Así como terminamos encontrando una manera con Edwin Díaz y Brandon Nimmo, espero que podamos hacer lo mismo con Pete”, finalizó Cohen.

El rendimiento de Alonso con los Mets ha sido de los más destacados en cuanto a un cuarto bate se refiere. En 2023, aunque culminó .217 de average, cerró la campaña con 46 jonrones y 118 impulsadas mientras que un año antes también bateó 40 vuelacercas y remolcó 131 carreras.

De igual manera su rendimiento le ha servido para hacerse con el premio al Novato del Año en 2019 y ha ganado dos HR Derby del All-Star de MLB.

