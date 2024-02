Serie de Harry Potter llegará a MAX en 2026; J. K. Rowling fungirá como productora ejecutiva

El universo de Harry Potter tendrá una nueva oportunidad para encantar a las nuevas generaciones y “recuperar” a sus fieles seguidores tras el decepcionante fracaso de la trilogía “Fantastic Beast”.

De acuerdo con el director general de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, estudio responsable de la saga cinematográfica, las novelas fantástica de Harry Potter serán adaptadas al formato de televisión a través de la plataforma de streaming Max, perteneciente a Warner.

Aunque la información es escasa hasta el momento, el mismo Zaslav reveló que la nueva adaptación saldrá a la luz en 2026 y tendrá a la autora de las novelas originales, J. K. Rowling, como productora ejecutiva.

Ambas partes estamos encantadas de volver a poner en marcha esta franquicia. Nuestras conversaciones fueron geniales y no podríamos estar más entusiasmados con lo que tenemos por delante” David Zaslav – Director de Warner Bros.

¿De qué tratará la serie de Harry Potter?

Cabe recordar que desde abril de 2023, Warner Bros. anunció que el universo de Harry Potter tendría una adaptación televisiva, prevista para una década, con una temporada por cada libro de Rowling.

De igual manera, se había revelado que esta adaptación sería un reboot de la franquicia que inundó las salas de cine de 2001 a 2011 y que lanzaron al estrellato a actores como Daniel Radcliffe, Emma Watson, Ruper Grint, entre otros.

A pesar del reciente anuncio, los nombres de los nuevos actores no fueron revelados. Asimismo, no se mencionó una posible fecha de arranque u otros detalles en la producción como los showrunner de la misma.

Harry Potter tratará de olvidar a Fantastic Beast

Cabe recordar que luego de que la saga de Harry Potter dejara un “vacío” entre sus fanáticos y seguidores, Warner Bros. trató de evitar el “enfriamiento mágico” al lanzar la trilogía “Fantastic Beast” al mando del actor ganador del Oscar Eddie Redmayne como el mago Newt Scamander.

Los hechos narrados en la saga, previos a lo visto en las cintas de Harry Potter, fueron recibidos de manera entusiasta al inicio gracias a “Fantastic Beast And Where To Find Them”, la cual contó con la dirección del encargado de cerrar el universo de Harry Potter, David Yates. A pesar de las criticas y señalamientos en su contra, la cinta logró una buena taquilla, ocasionando la realización de una segunda parte.

“Fantastic Beast: The Crimes of Grindelwald” fue recibida de manera más “tibia”, logrando cubrir de manera forzosa el presupuesto de la cinta así como el de promoción. Sin embargo, la salida de Johnny Depp como el antagonista de la película, debido a su viralizado juicio con Amber Heard, las declaraciones “antitrans” de Rowling, así como la diversidad de críticas sobre lo débil de su trama, terminaron por “enterrar” a la saga.

Finalmente, “Fantastic Beast: The Secrets of Dumbledore” certificó lo que la mayoría imaginaba: la muerte de la saga. Su decepcionante taquilla, el retraso que sufrió a causa de la pandemia de Covid-19 y la inmensidad de señalamientos y críticas pusieron fin al intento de Warner Bros. por seguir “exprimiendo” el mundo mágico de J. K. Rowling.

