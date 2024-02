Idaho ejecutará a un asesino en serie que lleva 50 años en prisión: la primera en 12 años

El estado de Idaho se prapara para ejecutar el miércoles a Thomas Eugene Creech, un asesino en serie de 73 años de edad que lleva 50 años recluido en la Institución de Máxima Seguridad del estado. Esta sería la primera ejecución en Idaho en 12 años.

Creech será ejecutado mediante inyección letal por matar a un compañero de prisión con un calcetín lleno de pilas en 1981, según informó The Associated Press.

Además, el hombre de 73 años fue condenado por el asesinato de cinco personas en tres estados y es sospechoso de al menos media docena más, según la agencia de noticias. Si bien en algún momento habría reconocido haber matado a unas 50 personas, muchas de las confesiones se hicieron bajo la influencia de personas ahora desacreditadas.

No obstante, sus abogados están presentando apelaciones para detener la ejecución, bajo el argumento de que viola los derechos de Creech y que recibió asistencia letrada ineficaz, según AP. Incluso un infructuoso intento de indultar al asesino en serie fue apoyado por un exdirector de la penitenciaría y por el personal de la prisión.

Tiene defensores

Las personas lo han definido como un anciano de buen comportamiento y con inclinación hacia la poesía, quien los ha ayudado a crecer.

“Algunos de nuestros funcionarios penitenciarios han crecido con Tom Creech”, dijo el viernes el director del Departamento Correccional de Idaho, Josh Tewalt, según AP. “Nuestro director tiene una relación de larga data con él. Hay una familiaridad y una relación que se ha ido construyendo con el tiempo”.

“No quiero menospreciar lo que hizo ni las innumerables personas que se vieron afectadas por eso de manera realmente significativa”, añadió Tewalt. “Al mismo tiempo, tampoco se puede desdeñar el efecto que tendrá en las personas que han establecido una relación con él. El jueves Tom no estará allí. Sabes que no volverá a esa unidad, eso es real. Sería realmente difícil no sentir algún tipo de emoción por eso”.

Una empleada de la prisión condenada a muerte dijo a la junta de libertad condicional el mes pasado que la ejecución de Creech será difícil para todos en la prisión.

Los crímenes de Creech datan desde la década de los 70, cuando asesinó a al menos cinco personas y lo confesó años más tarde. Entre ellos, asesinó a los pintores Thomas Arnold y John Bradford en Idaho. Por estos dos asesinatos fue condenado a muerte, pero la sentencia fue cambiada a cadena perpetua luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos prohibiera las sentencias de muerte automáticas en 1976, según AP.

Los familiares de sus múltiples víctimas se han opuesto al pedido de indultarlo, argumentado que es injusta su eventual liberación mientras que ellos no pueden ver nunca más a sus familiares.

