Joven migrante apuñalado mientras era golpeado por más de 20 personas en Times Square sufrió colapso pulmonar

Un joven inmigrante fue acuchillado por la espalda con enorme cuchillo en Times Square mientras era golpeado por 23 personas (algunos de ellos adolescentes migrantes), sufrió un colapso pulmonar y un pulmón perforado durante la paliza, de acuerdo con los documentos judiciales.

Hasta ahora, cinco jóvenes y un adulto fueron capturados, pero el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) aún se encuentra en la búsqueda de 16 personas más.

El único adulto detenido, identificado como Michael Colomé, de 22 años, fue acusado de asalto en grupo, asalto y posesión criminal de un arma.

Se le observó en un material audiovisual con una máscara negra y golpeando a la víctima de 17 años con el palo de una escoba hasta que se partió por la mitad, explicaron los funcionarios.

Asimismo, Colomé presuntamente estaba en posesión del cuchillo, pero la cámara grabó a un joven de 16 años empujando el arma hacia la víctima, informó New York Post.

En una de las lecturas de cargos del sábado en la Corte Suprema de Manhattan, el abogado del hombre adulto solicitó sin éxito libertad supervisada, indicando que Colomé laboraba “de vez en cuando en una pizzería en Williamsburg”, vive con su abuela y sus padres son ciudadanos estadounidenses.

La jueza Felicia Mennin dijo lo siguiente: “Sus vínculos con la comunidad no parecen ser tan sustanciales como para garantizar [su] regreso a los tribunales. Se le acusa de [un] delito grave que conlleva una importante pena de cárcel si es declarado culpable. No tiene un empleo regular. No recuerda el nombre de su tío, quien, según afirma, es su empleador”.

Mennin dio luz verde a la petición del fiscal William Eddy de una fianza en efectivo de $50,000 dólares, que el acusado no pudo cumplir, explicó el letrado.

La víctima, originaria de Nicaragua, fue atacado por el grupo en la intersección de la Séptima Avenida y la Calle 42 en Times Square cerca de las 5:30 de la tarde del jueves, expresó la policía.

