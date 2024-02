Canelo Álvarez lanza amenaza a la PBC de no pelear si no es contra Jermall Charlo

El boxeador mexicano y actual campeón indiscutido de los pesos supermedianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, se encuentra todavía en medio de los rumores sobre quién será su próximo rival en los cuadriláteros al todavía no haber realizado el anuncio formal para el combate que protagonizará el próximo 4 de mayo en Las Vegas, Nevada.

Ahora en esta última semana ha surgido el rumor sobre una posible disputa que posee el campeón azteca con la empresa Premier Boxing Champions (PBC) con la que el campeón azteca se encuentra cumpliendo un contrato de tres peleas de las cuales sólo ha protagonizado una de ellas; La información detalla que dicha compañía deseaba que el rival del Canelo fuera el tijuanense Jaime Munguía ante el poco atractivo que generaba un combate contra el estadounidense Jermall Charlo.

Este hecho no resultó del agrado del tapatío y de acuerdo con la información suministrada por el periodista Fernando Schwartz en su cuenta de la red social X (antiguo Twitter), el Canelo habría enviado una amenaza a la PBC sobre que no tendría ningún combate si no se enfrenta exclusivamente contra Jermall Charlo; con esto cortó cualquier posibilidad de enfrentar a Munguía en los cuadriláteros.

“Canelo no acepta otro: El Canelo amenazó a Al Haymon y PBC que sino es Charlo no pelea. Esto dijo Canelo y cito: Pues sino es Jermall no hay pelea en mayo”, afirmó Schwartz tras conocer lo sucedido con el campeón de los supermedianos.

Estas palabras habrían sido mencionadas por el colorado durante una conversación que mantuvo con Al Haymon recientemente ante los crecientes rumores de que Jaime Munguía sería el próximo rival con el que lucharía; es importante destacar que estas palabras surgen en medio de una serie de críticas en su contra por no aceptar pelear contra otros mexicanos como David Benavídez.

Recordemos que el Canelo Álvarez derrotó el pasado mes de septiembre al hermano gemelo de Jermall, Jermell Charlo, en un combate que terminó por decisión unánime a favor del tapatío por su capacidad de combate con la que pudo doblegar a su rival en gran parte de los rounds disputados.

Uno de los principales candidatos para enfrentar al mexicano es justamente David Benavídez, quien se convertirá en el retador obligatorio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) para el mes de marzo luego de unas declaraciones realizadas por el presidente del organismo, Mauricio Sulaimán.

