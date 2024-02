JetBlue ofrece hasta $629 de descuento en paquetes de vuelo esta semana

Los clientes de JetBlue que quieran obtener hasta $629 dólares de descuento en paquetes de vuelo y hotel o vuelo y crucero tienen hasta este jueves para aplicar las ofertas del año bisiesto anunciadas por la compañía.

La aerolínea con sede en Nueva York inició esta semana con una nueva ronda de promociones que se extenderán por tres días.

“‘Leap Year’ (año bisiesto) significa un día extra de vacaciones, así que empieza con ahorros adicionales en paquetes de vuelo + hotel & vuelo + crucero. Apúrate, reserva para el 2/29”, lee un newsletter enviado por JetBlue a este diario.

Las ofertas aplican para vuelos entre el 5 de marzo y el 25 de enero de 2025.

La cantidad de descuento dependerá del monto de la inversión.

Los descuentos se obtienen a través de códigos de promoción con valor de entre $129 y $629 dependiendo del costo inicial del paquete solicitado.

A continuación el desglose:

• $129 de descuento de $2,000+ código promocional LEAP129

• $229 de descuento de $3,500+ código promocional LEAP229

• $429 de descuento de $5,500+ código promocional LEAP429

• $629 de descuento de $7,500+ código promocional LEAP629

JetBlue además ofrece otros códigos de descuentos para paquetes todo incluido, tanto para Aruba, Punta Cana y Montego Bay, y otros lugares como Cancún, Nassau, Los Cabos y Santa Lucía en reservas hasta el 31 de diciembre de este año para vuelos hasta el 15 de noviembre de 2025.

• $25 de descuento con código promocional 25INSIDER

• $50 de descuento si gasta $2,000+ código promocional 50INSIDER

• $150 de descuento si gasta $4,000+ código promocional 150INSIDER

• $300 de descuento si gasta $6,000+ código promocional 300INSIDER

Entre las recomendaciones de destinos en la página web de JetBlue Vacations destacan Aruba desde $626 por persona; Punta Cana, República Dominicana, empezando en $326 por persona; y Montego Bay, Jamaica, por un precio inicial de $422.

Una de las restricciones de la oferta es que es válida para un solo paquete comprado, y no puede ser aplicado a otros gastos como tarifas de impuestos y facturación de maletas. El códido promocional tampoco puede ser combinado con otras ofertas, dividido entre multiples reservaciones o parcialmente redimido. La oferta no tiene valor en efectivo y no es redimible por dinero.

La compañía aérea además alertó que cualquier cambio en la reservación debe realizarse no más tarde del 29 de febrero, a las 11:59 p.m. hora del este, para poder obtener el descuento que corresponda. Cualquier cambio o cancelación después de esa fecha resultará en la pérdida del descuento.