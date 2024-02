Lesión de Kodai Senga en New York Mets sería grave y podría estar fuera de acción hasta mayo

El as de la rotación de New York Mets, el japonés Kodai Senga, estaría en problemas con su hombro y su brazo de lanzar que no solo lo tiene fuera de acción en el Spring Training sino que lo podría tener alejado del montículo hasta el mes de mayo.

Un reporte de este martes del corresponsal de New York Mets para MLB, Anthony DiComo, reseñó que Senga sufre de fatiga en su brazo derecho de lanzar y por si fuera poco una distensión en el hombro agravó el primer diagnóstico, lo que tiene como mayor consecuencia perderse el Opening Day del 28 de marzo ante Milwaukee Brewers.

Según explicó DiComo el nipón ya se encuentra en tratamiento para ambas lesiones pero todo parece indicar que no es algo que sea cuestión de días. El cuerpo médico de los de Queens decidió aplicarle una inyección de Plasma Rica en Plaquetas (PRP), con la cual comience el hombro a mostrar mejoría.

De igual manera fue apartado del roster que actualmente tienen los Mets en el Spring Training para que se pueda enfocar en su recuperación, que en esta primera fase durará 21 días.

Sobre su lesión, el propio Senga ofreció declaraciones este martes comentando que espera conseguir que su estado físico mejore lo más rápido posible para estar de regreso a la acción y poder contribuir a la causa de los Mets.

“Lo único que realmente tengo que decir es usar este tiempo para mi beneficio, trabajar en las cosas en las que necesito trabajar y asegurarme de poder salir lo más rápido posible. Una vez que esté ahí puedo dominar y ayudar al equipo a ganar”, dijo el as de la rotación.

Aunque no hay un cronograma de su recuperación, posterior a los 21 días de recuperación en el hombro Senga emprenderá un entrenamiento de fortalecimiento del brazo que durará al menos seis semanas por lo que su fecha de regreso podría agendarse para finales de abril o comienzos de mayo.

Hasta el momento se desconoce quién tomará el puesto como abridor en el día 1 de la temporada 2024 de las Grandes Ligas, pero todo apunta a que el colombiano José Quintana o el dominicano exYankee Luis Severino podrían asumir ese reto.

Sigue leyendo: