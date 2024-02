Exnovia de Cristian Castro acaba con el silencio tras finalizar su relación sentimental con él

El cantante Cristian Castro durante toda su carrera artística ha sido bastante controversial y es que va desde los amores repentinos y fugaces, hasta su conducta y radicales cambios de look. Además, fue hace poco cuando se le vio bastante contento con Mariela Sánchez, aunque ya ambas partes confirmaron que no siguen juntos.

“La verdad no estoy bien… sí, yo también me sorprendí. Pero bueno, estoy triste, así que prefiero no hablar, así que gracias, chicos“, comenzó diciendo la ex de Cristian a América TV.

A pesar de haber compartido momentos felices juntos y ser una pareja muy querida en el espectáculo, la brecha entre sus objetivos a largo plazo fue demasiado grande para salvarla y decidieron poner fin a su relación en buenos términos.

“Yo no tengo que hablar, yo hablo al lado de Cristian nada más. A quien le puede importar mi vida, llevo una vida normal yo. Soy una chica grande, tengo 42 años, tengo un negocio y a mí esto no me interesa, yo hablo al lado de él, nada más. Todos me vieron. Puede que no haya resultado (el noviazgo), pero hablar de él, no voy a hablar, estoy segura. No sucedió (la boda), es simple, no hay otra historia. Estoy triste, de verdad”, añadió durante la entrevista.

El reportero también le consultó por la convivencia con Verónica Castro, es decir, su exsuegra, al tiempo que no tuvo nada negativo que manifestar: “Excelente mujer, muy respetuosa, es bárbara ella. Bien, todo bárbaro. Excelente ella. No nada, porque mi familia tiene buena relación con Cristian, lo quieren mucho, así que todavía ni hablé con ellos, no saben nada”.

Verónica Castro llegó a compartir con la expareja sentimental de su hijo Cristian. Crédito: Mezcalent

“Cristian estaba las 24 horas conmigo en Uruguay, imposible que haya salido con alguien. Normal (sigue mi vida), el fin de semana descanso y después a trabajar. No era fácil (dejar todo acá), pero bueno, ya estoy grande, así que puede pasar de todo”, añadió Mariela.

Las razones exactas de la separación entre Cristian y Mariela no han sido confirmadas por ninguna de las partes, pero todo parece indicar que problemas relacionados con el dinero, la diferencia de edades y la distancia podrían haber sido factores determinantes en la ruptura de la pareja.

