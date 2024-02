Hijo de Erika Buenfil hace frente a los rumores y con una peluca puesta envía un mensaje

Nicolás es el hijo de Erika Buenfil y en diversas oportunidades ha demostrado que no teme ser el centro de atención y siempre busca nuevas formas de expresarse y divertirse. En esta ocasión, decidió sorprender a sus seguidores de la red social de la camarita con este look tan llamativo y original acompañado de una peluca rosada.

La imagen fue rápidamente compartida y comentada por sus seguidores, quienes elogiaron su valentía y originalidad. Muchos lo felicitaron por ser auténtico y no tener miedo de mostrar su personalidad única, pese a que constantemente recibe opiniones sobre su orientación sexual.

En la llamativa imagen él sale acompañado de la actriz, quien en reiteradas ocasiones lo ha defendido públicamente tras ser juzgado por lo que serían sus gustos: “De repente me entra lo esquizo con mi madre, jajajaja esta foto ya tiene tiempo y se las quería compartir, sinceramente me da muy igual lo que piensen de mí, me gusta divertirme y hacer cosas distintas, mi mamá en todo momento me apoya mis locuras y la amo por eso”.

Buenfil también se mostró orgullosa de su hijo y lo apoyó en esta nueva aventura. En varias ocasiones ha expresado su amor incondicional hacia él y su deseo de que siempre sea feliz y se sienta libre de ser quien realmente es.

“Aquí está un claro ejemplo de ello, no se detengan nunca en ser quienes son y nunca paren de ser felices. Cada quien es una mente libre y distinta. (No estoy confesando nada)”, finalizó diciendo en un mensaje compartido en la red social de la camarita, donde supera los 141,000 seguidores.

Erika Buenfil ha defendido a su hijo Nicolás afirmado que “le encantan las niñas”. Crédito: Mezcalent

Internautas opinan del hijo de Erika Buenfil

“Ya ni saben cómo llamar la atención y a quién le importa esa broma”, “Me gustó esa de no estoy confesando nada”, “No me digas que eres trans”, “Estás confesando que eres un ser auténtico, sin complejos y muy divertido”, “Ni siquiera tienes que aclarar que no estás confesando nada. Como me dijo mi papá una vez; mientras eso te haga feliz, que el mundo ruede”, “Pensé que era Karol G”, “Valora mucho a tu madre, como ella pocas”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

Sigue leyendo:

· Erika Buenfil defiende a su hijo tras constantes ataques y resalta la orientación sexual de él

· Erika Buenfil comparte foto junto a Luis Miguel para felicitarlo en su cumpleaños

· Hijo de Erika Buenfil impactó en Instagram tras aparecer vestido de mujer