La Casa de los Famosos 4: Carlos Gómez tras agredir a Rodrigo Romeh le envía un mensaje

Carlos Gómez era uno de los concursantes nominados en ‘La Casa de los Famosos‘ la gala pasada y finalmente logró ser salvado. Sin embargo, todo cambió de manera radical cuando tomó una conducta agresiva hacia su compañero Rodrigo Romeh y tras golpearlo fue expulsado de la competencia.

Luego de su salida, el venezolano habló con Jimena Gállego y Nacho Lozano sobre lo que pasó y se siente arrepentido por lo que hizo: “Le doy este mensaje a su familia (de Romeh). Le pido disculpas a su familia, al equipo de agua. Fue una enseñanza, un antes y un después de Carlos Gómez que se vio en situación extrema”.

A su vez, Carlos explicó que aún no ha terminado de aceptar que su vida vuelve a ser la de antes: “Todavía sigue un aislamiento, el tema de volver a la realidad, estoy procesándolo. Ha sido muy rápido pero siempre desde el lado bonito”.

Gómez aprovechó que se pudo expresar para reconocer que no estuvo bien agredir a Romeh: “Desde mi vivencia yo lo viví como un mal sueño, como un impulso muy inconsciente. No pasó nada por mi cabeza. Errar es de humanos y reconocer es de sabios y mi mensaje es de que me siento muy apenado, esa es la vida. Es la telenovela de la vida real y ese es el mensaje que debemos ver, cómo aprendemos de cada error que se presenta en la vida”.

“Les pido disculpas por lo sucedido, me siento muy apenado por lo que sucedió, pagué el precio más alto que fue salir de una competencia cuando no quería. Espero que les haya quedado algo bonito de mi parte, les pido disculpas, tienen un amigo acá fuera de la casa, disfruten el juego, no tomen nada personal. Quiero hacer énfasis en eso, el diálogo es la mejor solución, ahí está el confesionario. Ahí está Gaby (la psicóloga) que siempre los ayuda, los quiero mucho”, dijo frente a las cámaras de Telemundo.

