El regaño de ‘La Jefa’ a los habitantes de ‘La Casa de los Famosos 4’ tras la expulsión de Carlos Gómez

La expulsión de Carlos Gómez, alias “El Cañón”, de ‘La Casa de los Famosos 4′, obligó a ‘La Jefa’ a intervenir debido al ambiente violento que se generó en el programa de telerrealidad de la cadena Telemundo.

Luego de sacar al expelotero venezolano, por golpear a Rodrigo Romeh, el hilo conductor del show de telerrealidad, explicó lo que sucedió y además hizo un llamado a los habitantes de la mansión ubicada en México.

“Habitantes, en la noche de ayer, hubo un episodio de contacto físico. Como todos saben, inclusive desde antes de ingresar a la casa, en esta competencia es inadmisible, está terminantemente prohibido este tipo de situaciones. Por esta razón, es que me vi en la obligación de sancionar con la expulsión definitiva a Carlos Gómez de la competencia”, dijo.

Además de esto, comentó a los participantes que no permitirá este tipo de hechos dentro de la casa: “Espero que todos tomen conciencia de la gravedad del caso, del límite que se cruzó esta noche y que por supuesto no deberá repetirse. Insisto: ya no fue una discusión acalorada, no fueron diferencias entre grupos, o pleitos personales. Hubo contacto físico intencional, y de eso no hay retorno”.

En este sentido, añadió: “Ojalá esta sea una experiencia de aprendizaje y de freno a una escalada de violencia verbal, que a ustedes como figuras públicas no les beneficia en lo más mínimo y que está muy lejos del espíritu que yo quiero en mi casa, donde procuro una convivencia de armonía y respeto. Deseo que sea una noche de reflexión y desde este mismo momento, signifique un punto de inflexión en este ciclo, para que sigan disfrutando su estancia y al mismo tiempo lo haga el público. Buenas noches”.

La división entre los cuartos, además del caldeado posicionamiento de este domingo fueron una mezcla poderosa para que se generara esta situación.

En los adelantos que publicaron este lunes en la gala se ve que todo se dio en uno de los vestidores de la casa, luego de una conversación en la que estuvieron involucrados Clovis Nienow, Carlos Gómez, Rodrigo Romeh y La Melaza.

En el intercambio de palabras los ánimos fueron subiendo hasta que el venezolano intentó darle un golpe a Clovis, pero, Rodrigo Romeh, al intentar defenderlo, se metió y fue él quien recibió el impacto.

