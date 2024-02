Raúl González habló con su fallecido padre desde el “más allá” y llora desconsoladamente

Durante la conexión con su padre, Raúl González no pudo contener las lágrimas mientras escuchaba mensajes de amor y aprobación por parte de su progenitor a través de un proceso que lleva por nombre ‘Cómo hablar con el más allá’. La emotividad del momento fue palpable en el set, donde todos los presentes se conmovieron con la intensidad que terminó demostrando el venezolano.

“Ellos se encuentran en un lugar que es inalcanzable para nosotros aquí en el plano físico terrenal. El don me da la capacidad de subir mi frecuencia energética. Ellos bajan la de ellos, nos encontramos en el medio y por eso es que se llama médium”, comenzó diciendo la experta psíquica Zulema Arroyo Farley.

‘La Médium Latina’ Zulema Arroyo Farley, logró transmitir palabras de paz y consuelo al conductor, quien se mostró agradecido por la oportunidad de poder comunicarse con su padre fallecido hace tres años. La experiencia, sin duda, dejó una profunda huella en el presentador, quien expresó su gratitud por haber vivido ese momento tan especial en televisión.

La psíquica añadió: “Tu papá me está diciendo que él necesita arrodillarse a pedirte perdón“. A su vez, el venezolano no dudó en responderle en medio del llanto: “Lo amo, lo extraño grandemente y no es necesario que se arrodille para pedirme perdón. Hoy entiendo que no hay nada que perdonar, sino entender que fue educado de una manera en una época, que nadie tiene un manual para ser mejor padre o mejor hijo, y que lo extrañamos y que lo amamos”.

Raúl González siempre ha demostrado lo importante que para él es la familia. Crédito: Mezcalent

Este emotivo episodio de ‘Despierta América’ sirvió como una muestra de la conexión espiritual que puede existir entre los seres queridos, incluso después de partir de este mundo. Raúl, visiblemente conmovido, agradeció a la Médium Latina por brindarle la oportunidad de conectarse con su padre y por llevarle un mensaje de amor y esperanza en medio de su dolor por la pérdida.

“Nunca era un hombre agresivo físicamente jamás, pero era un hombre fuerte de carácter. Sembró en mí la disciplina, la rigidez, el concepto de siempre ser el mejor, no se puede fallar“, añadió el co-presentador.

La experiencia vivida por González en el espacio matutino de Univision fue un recordatorio de la importancia de honrar y recordar a nuestros seres queridos, no solo en vida, sino también en el más allá. La sinceridad del presentador durante la conexión con su padre fallecido resonaron en el corazón de los espectadores.

