Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 29 de febrero al 6 de marzo

Arthur Hanlon y sus amigos en el Sony Hall

El extraordinario pianista Arthur Hanlon trae su nueva gira, “Piano Magic”, a nuestra ciudad este jueves 29 de febrero. Conocido tanto por su virtuosismo como por su espíritu colaborativo, Hanlon, un pianista concertista graduado del Manhattan School of Music, interpretará de su vasto repertorio de composiciones originales y versiones de grandes éxitos de la música latina, acompañado por su banda de músicos de primer nivel. En el show que dará en el Sony Hall (235 W 46th St) tendrá de invitados al mexicano Noel Shajris, la colombiana Paola Jara y el cubano Peter Nieto. A las 8:00 pm. Entradas en: https://www.ticketweb.com.

Foto: LaBulla PR

Pablo Alborán en el Madison Square Garden

El cantautor español Pablo Alborán viene recorriendo Estados Unidos con su gira “La cu4rta hoja”, y este viernes 1 de marzo llega a The Theater del Madison Square Garden. El malagueño ha sido el artista más vendedor de España en siete años no consecutivos, con 43 discos de platino por sus ventas. Su primer éxito llegó en 2011 con el lanzamiento de “Solamente Tú”, el cual se ubicó en la cima de las listas, con temas como “Solamente Tú” y “Perdóname”. Su tercer disco, “Terral” (2014), se ubicó en lo más alto de la lista Latin Pop Album de Billboard y estuvo nominado al Grammy por Mejor Álbum Pop Latino. Actualmente promociona la producción que da nombre a la gira, “La cu4rta hoja”. A las 8:30 pm. Entradas: www.ticketmaster.

Foto:AP

Soledad López regresa al Teatro Thalia

La premiada actriz española Soledad López regresa con su pieza teatral “Las Mujeres Lo Hacemos Mejor Que Los Hombres”, una divertida comedia sobre las relaciones entre mujeres y hombres. La obra muestra a una psicóloga impartiendo un taller de crecimiento profesional y reviviendo sus propias experiencias, con las que explora el despertar sexual, analiza los mitos del matrimonio y del divorcio, descubre a los seductores y el amor después de los 50+. Del escritor puertorriqueño Roberto Ramos Perea, producida, diseñada y dirigida por Ángel Gil Orrios. Del 1 al 24 de marzo. Viernes a las 8:00 pm; sábados a las 3:00 y a las 8:00 pm; y domingos a las 4:00 pm. En español con supertítulos en inglés. El Thalia Spanish Theatre está ubicado en el 41-17 Greenpoint Avenue, Sunnyside (Queens). Entradas en www.thaliatheatre.org o llamando al (718) 729-3880.

Foto: Cortesía Teatro Thalia

Danza y arte femenino

Norte Maar, una organización artística con sede en Brooklyn que está celebrando 20 años de creación, promoción y presentación de colaboraciones en las artes visuales, literarias y escénicas, presenta la undécima temporada anual de Counterpointe11, del 1 al 3 de marzo, una serie de actuaciones curadas de obras coreográficas recién encargadas a artistas de danza femeninas. El Brooklyn’s The Mark O’Donnell Theater at Entertainment Community Fund será de nuevo la sede para presentar el trabajo de siete coreógrafas que han sido emparejadas con siete artistas visuales femeninas para colaborar y crear tanto una nueva obra física como visual por cada una, investigando el proceso de creación, inspiración y desarrollo en la actuación en vivo. Viernes, 1 de marzo a las 7:30 pm; sábado, 2 de marzo a las 4:00 pm y 7:30 pm; y domingo, 3 de marzo a las 4:00 p.m. Boletos en: https://buytickets.at/nortemaarforcollaborativeprojectsintheartsinc/1110220.

Foto: Julie Lemberger

Arranca el Teatro Fest NYC 2024

La Alianza de Teatros Latinos de NY arranca esta semana su Teatro Fest NYC 2024, un festival de teatro en vivo, danza, música, títeres y conversaciones con artistas latinos en El Bronx, Manhattan y Queens. Este año contará con 23 producciones y 141 funciones, en 9 salas de teatro latinos desde el 1 de marzo hasta el 30 de abril. El festival incluye estrenos mundiales, así como reestrenos de celebradas obras de teatro y otras interesantes ofertas culturales de la rica comunidad latina de Nueva York. Teatro Fest NYC 2024 es una colaboración entre las principales y más prestigiosas compañías de teatro latinas de la ciudad, como Teatro Círculo, Teatro IATI, Relaciones Internacionales de Arte (INTAR), Teatro LATEA, Teatro Pregones, Repertorio Español, Teatro SEA y Teatro Thalía. Para una lista detallada de las producciones y eventos, y para comprar boletos, visite: latinotheatersny.com.

Foto: Teatro SEA Cortesía: George Riverón

Salsa de la buena en el Lehman Center

El Lehman Center for the Performing Arts presenta este sábado 2 de marzo al legendario Andy Montañez y su “Toda una Vida Concierto”. Montañez, bautizado como “El Padrino de la Salsa” y conocido por su potente voz, estará celebrando su 60 aniversario. Junto a él estarán Tito Puente Jr. y su Orquesta, quienes estarán conmemorando el centenario del “Rey de la Música Latina”, Tito Puente, en un espectáculo de homenaje junto con los bailarines Eddie Torres Jr. El espectáculo lo complementan El Trío Ideal además de Johnny Olivio y Herencia de Plena, destacada agrupación de música tradicional puertorriqueña.. El Lehman está ubicado en 250 Bedford Park Boulevard West, Bronx. A las 8:00 pm. Las entradas están disponibles en https://www.lehmancenter.org/events/andy-montanez o llamando al 718-960-8833.

Foto: Lehman Center

Arranca la serie de conciertos “March Is Music”

La electrizante serie de conciertos “March Is Music” regresa a El Bronx, desde el 2 hasta el 30 de marzo, con nueve actuaciones dinámicas de artistas de renombre mundial que abarcan géneros latinos, jazz, fusión y clásicos. El Teatro Pregones (575 Walton Avenue) será la sede de los espectáculos en vivo que prometen experiencias inolvidables. Este sábado será el turno del grupo de rock pop latino, Radio Pirata, a las 7:00 pm; y el domingo a las 3:00 pm estará el pianista clásico Richarlita You. Para una agenda completa y boletos, visite://pregonesprtt.org/march-is-music-2024.

La salsa femenina de Lulada Club

El colectivo Lulada Club trasplanta el brillo y la emoción de la salsa de Cali, Colombia, directamente al corazón de la ciudad de Nueva York. Una de las pocas bandas totalmente femeninas del género, con su energía única se estará presentando el próximo miércoles 6 de marzo, como parte de Lincoln Center Moments, un programa de actuaciones gratuitas diseñado especialmente para personas con demencia y sus cuidadores. Los shows a las 11:00 am son diseñados para una audiencia neurodiversa. Además, estas actuaciones también están abiertas a adultos con discapacidades del desarrollo. Los shows de la 1:00 p m son seguidos por un taller diseñado especialmente para audiencias afectadas por la demencia. Gratis. En el Stanley H. Kaplan Penthouse, ubicado en el piso 10 del Rose Building (165 W 65th St). Información: https://www.lincolncenter.org.

Foto: Krystal Pagán-De La Rosa.

Happy Hour en The Roof at Public

The Roof at Public, un popular punto de encuentro desde su apertura en 2017, será ahora el anfitrión de “Sunset”, un Happy Hour especial, de 5:00 a 7:00 pm, de lunes a viernes. El espacio que cuenta con impresionantes vistas de la ciudad a toda hora, está ofreciendo una nueva oferta que incluye cócteles, vinos y cervezas con precios especiales de entre $6 y $10 dólares, acompañados de bocadillos, como hamburguesas y papas fritas, chips y guacamole, empanadas de pollo con salsa de chili (una favorita creada por el Chef Diego Muñoz del restaurante Popular del hotel) y una porción gratuita de nueces mixtas y palomitas de maíz. En asociación con Via Carota y Magnolia Bakery, el menú también incluye cócteles embotellados y los famosos cupcakes de Magnolia. The Roof at Public está ubicado en el 215 Chrystie St, Manhattan. Más información: https://www.publichotels.com.

Foto: Cortesía Public.

La Agenda de Eventos se publica todos los jueves.