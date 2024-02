Dos actrices latinas encabezan el elenco de “SIX: The Musical” en Broadway

Las historias de cada una de las seis esposas que tuvo el infame Rey de Inglaterra Henry VIII, conforman la trama principal de “SIX”, un musical que llega a Broadway con dos latinas a la cabeza.

Luego de dos años en tour, el show ganador de dos premios Tony trae a la ciudad un elenco conformado sólo por mujeres. Y entre ellas destacan Didi Romero, nacida y criada en Puerto Rico, quien brilla como Katherine Howard; y Gabriela Carrillo, de ascendencia mexicana, quien cautiva como Catherine Parr.

“Compartir el escenario con estas talentosas mujeres ha sido una experiencia inolvidable. Desde que comenzamos el tour por Estados Unidos, hasta que paramos acá en Broadway, hemos podido crear recuerdos juntas y disfrutar de este musical donde siempre pasa algo nuevo”, dijo Romero.

Creado por las escritoras británicas, Toby Marlow y Lucy Moss, es un espectáculo dirigido a todo tipo de público. Con canciones al estilo pop, que hacen sentir a la audiencia en una competencia de canto, las seis esposas luchan entre ellas para ser la cantante principal de la banda SIX, basándose en quién sufrió más durante su matrimonio con el Rey.

Gabriela Carrillo, nacida en Illinois de padres mexicanos, le da vida a Catherine Parr./ Cortesía SIX: The Musical

“Cada una de nosotras tiene una voz hermosa y cada uno de nuestros personajes es importante porque al final, estas mujeres que representamos fueron reales y fueron más que esposas del Rey, y eso es lo que queremos resaltar de sus vidas. Henry VIII es conocido gracias a sus esposas”, señaló Carrillo.

Durante el reinado de Henry VIII en el siglo XVI, el destino de estas reinas estuvo ligado a las complejas dinámicas políticas y religiosas de la época. Sus matrimonios con el monarca no solo moldearon sus vidas, sino que también tuvieron un impacto significativo en la historia de Inglaterra, desde los conflictos religiosos hasta las luchas por el poder.

“Las esposas de Henry deben ser recordadas por todo lo que significaron para la historia, no solo la del Rey, sino la del mundo. Este musical es una forma divertida de recordarlas y enseñarle a las nuevas generaciones sobre sus vidas”, acotó Romero.

Sus propias historias

Las historias de estas actrices son tan inspiradoras como las de sus personajes, ya que cada una viene de distintos lugares y culturas.

Gabriela Carrillo nació en Illinois de padres mexicanos y a temprana edad descubrió su pasión por el canto.

“Siempre he sido una artista, desde los 3 años toco el violín, siempre estuve en clases de baile y me encantaba vestirme con atuendos diferentes. Mi primer rol en el escenario fue a los cuatro años y mi papel era el que le daba el toque de comedia a la obra. Ahí me di cuenta de que me gusta hacer reír a las personas”, explicó Carrillo.

Al pertenecer a una familia mexicana, Carrillo creció involucrada con su cultura y está orgullosa de ser una latina actuando en un papel principal en Broadway.

“A veces pensaba que no había muchos personajes para mí, pero el arte del teatro siempre está cambiando y siendo más inclusivo”, agregó la joven actriz, cuya carrera no se limita al teatro, ya que ha participado en películas y múltiples programas de televisión, como “La Rosa de Guadalupe”.

Por otro lado, Didi Romero es de Bayamón, Puerto Rico, y recuerda haber sido expuesta al teatro por su familia, que la llevaba a ver los espectáculos que se presentaban en la isla.

Carrillo (centro) y Romero (der) junto al resto del elenco principal de la obra./Cortesía Six: The Musical

“El primer espectáculo que vi fue ‘In The Heights’ cuando llegó a Puerto Rico y fue impresionante. Yo no podía creer que hay personas que viven de hacer teatro. Recuerdo que le dije a mi papá que era como estar en el cine, pero en vida real y que eso es lo que yo quería hacer”, cuenta Romero.

Al ver que su pasión podía convertirse en su carrera, Romero se formó en actuación y ha participado en series de TV y películas, con muchos proyectos en camino.

