Este es el salario de los conductores de Uber Eats en cada estado

Trabajar como conductor o repartidor de Uber Eats en Estados Unidos se ha vuelto una opción para quienes requieren de un trabajo paralelo que les permita completar los ingresos, para poder pagar los gastos mensuales.

Como en todo, este tipo de empleos tiene buenas ventajas y desventajas, pero resulta atractivo porque se pueden utilizar diversos tipos de transporte para trabajar, su pago es inmediato y tiene una gran flexibilidad en sus horarios.

El salario puede variar por las entregas que se realicen en un día, por las tarifas iniciales y por las propinas. Pero para tener una idea más clara, Go Banking Rates elaboró un estudio para conocer el promedio salarial de los conductores de Uber Eats, por estado.

Top Ten donde más se gana:

Massachusetts: $2,909 Minnesota: $2,937 Nevada: $2,934 Oregon: $2,889 Hawai: $2,843 Iowa: $2,805 Washington: $2,781 Alaska: $2,775 Nueva York: $2,753 Ohio: $2,744

Salario mensual de Uber Eats por estado:

· Alabama: $1,981 dólares

· Alaska: $2,775

· Arizona: $2,344

· Arkansas: $2,159

· California: $2,589

· Carolina del Norte: $2,171

· Carolina del Sur: $2,378

· Colorado: $2,469

· Connecticut: $2,741

· Dakota del Norte: $2,716

· Dakota del Sur: $2,718

· Delaware: $2,467

· Florida: $1,979

· Georgia: $2,305

· Hawai: $2,843

· Idaho: $2,230

· Illinois: $2,568

· Indiana: $2,345

· Iowa: $2,805

· Kansas: $2,428

· Kentucky: $2,201

· Luisiana: $2,449

· Maine: $2,368

· Maryland: $2,503

· Massachusetts: $2,909

· Michigan: $2,361

· Minnesota: $2,937

· Mississippi: $2,527

· Missouri: $2,341

· Montana: $2,249

· Nebraska: $2,267

· Nevada: $2,934

· Nuevo Hampshire: $2,296

· New Jersey: $2,478

· Nuevo Mexico: $2,253

· Nueva York: $2,753

· Ohio: $2,744

· Oklahoma: $2,377

· Oregon: $2,889

· Pennsylvania: $2,303

· Rhode Island: $2,728

· Tennessee: $2,685

· Texas: $2,299

· Utah: $2,665

· Vermont: $2,463

· Virginia: $2,502

· Washington: $2,781

· West Virginia: $1,985

· Wisconsin: $2,490

· Wyoming: $2,356

Ventajas de trabajar en Uber Eats:

· Puedes utilizar diferentes medios de transporte (automóvil, bicicleta, scooter o a pie).

· Trabaja cuando y durante el tiempo que quieras.

· El pago es inmediato.

· Las ganancias son fáciles de rastrear.

· Tómate un tiempo libre cuando quieras.

· Proceso de registro sencillo.

· No es necesario realizar una programación avanzada. Puedes ganar más dinero utilizando las promociones Boost y Surge de Uber Eats.

Desventajas:

· El salario no es estable, algunos días u horas del día los conductores de Uber Eats reciben mayores ganancias, pero no es consistente.

· Hay desgaste en tu vehículo.

· La aplicación a veces no funciona. A veces ocurren errores y fallas técnicas, especialmente cuando los conductores usan teléfonos inteligentes más antiguos.

Para más detalles sobre el reporte y su metodología, ingresa aquí.

