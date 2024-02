¿Gisele Bündchen salía con su maestro de jiu-jitsu antes de separarse de Tom Brady?

Los besos y caricias que Gisele Bündchen lanzaba a Tom Brady cuando estaban casados, aparentemente eran interceptados por Joaquim Valente, maestro de jiu-jitsu de la modelo brasileña.

El siete veces ganador de anillos de Super Bowl, no tiene pruebas, pero tampoco dudas, pues cree que la relación que actualmente tiene su ex esposa con el deportista brasileño no empezó en junio del 2023, cuando la oficializaron, sino desde antes, cuando estaba casada con el mariscal de campo, así lo confirmó una fuente allegada al ex quarterback.

“Si Gisele quiere que la gente piense que sale con Joaquim desde junio que así sea, pero llevan bastante más tiempo y no se lo han estado tomando con calma, aunque Tom ya lo ha aceptado”.

#Resistencia | Tom Brady, el siete veces ganador del Super Bowl en la NFL, habría revelado que, durante su matrimonio, su esposa Giselle Bündchen le fue infiel con su maestro de artes marciales.https://t.co/pMxDTnHOGE — Resistencia (@Resistencia1821) February 28, 2024

“Tom y Joaquim no son amigos, pero Joaquim pasa mucho tiempo con los hijos de Tom, quien ya ha aprendido a mirarle con buenos ojos, cree que es un buen tipo”, mencionó el informante al Daily Mail.

Brady y Bündchen se separaron en octubre de 2022 luego de varios ultimátum que ella le puso con respecto a su carrera deportiva, la cual le pedía finalizarla desde algunos años antes, cosa que el ex quarterback hizo hasta después.

