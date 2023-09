Gisele Bündchen revela que pensó en suicidarse debido a las exigencias que tenía como modelo

La modelo Gisele Bündchen sorprendió a sus seguidores al compartir que años atrás pensó en quitarse la vida debido a las altas exigencias que tenía durante su carrera.

En una entrevista con Lee Cowan para ‘Sunday Morning’, Bündchen reveló que tenía ataques de pánico debido a las exigencias laborales a las que estaba sometida.

“Me sentía como en un túnel, no podía respirar. Y estando en los estudios me sentía como, sofocada”, dijo.

La modelo contó cómo al subir las escaleras para llegar a su departamento ya tenía dificultades para respirar, pues sentía que en cualquier momento le podía pasar algo.

“Estaba hiperventilando como cuando no puedes respirar a pesar de que las ventanas estén abiertas, te sientes como, no quiero vivir así, ¿sabes a lo que me refiero?”, agregó.

Bündchen también compartió que por un momento pensó en saltar de su departamento por las constantes tensiones a las que se enfrentaba en su trabajo.

“De hecho tenía el sentimiento de que si saltaba todo terminaría y nunca tendría que preocuparme del sentimiento de que mi mundo se cerraba. La idea se apoderó de mí, tal vez sería más fácil si salto. Todo terminará. Puedo salir de esto”, declaró en 2018.

