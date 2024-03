Muere a los 66 años Dave Myers, integrante de “The Hairy Bikers”

El presentador de televisión británico, Dave Myers, murió a los 66 años, después de anunciar en 2022 que había sido diagnosticado con cáncer, informó el portal Deadline.

Dave Myers Dies: British TV Presenter And Hairy Bikers Star Was 66 https://t.co/ipnO3G4aGp — Deadline Hollywood (@DEADLINE) February 29, 2024

El integrante del dúo “The Hairy Bikers” partió de este plano en la tranquilidad de su casa, acompañado de su esposa, familiares y su compañero Si King, quien compartió la sensible noticia en un informe en redes sociales.

“Todos los que conocieron a Dave están devastados por su fallecimiento. Su amada esposa le trajo tanta felicidad al igual que sus hijos, Iza y Sergiu, a quienes Dave amaba como si fueran suyos.

Personalmente, no estoy seguro de poder expresar con palabras cómo me siento en este momento. Mi mejor amigo está en un viaje que por ahora no puedo seguir.

Lo extrañaré todos los días y el vínculo, y la amistad que compartimos durante media vida. Te deseo la velocidad de Dios, hermano; eres y seguirás siendo un faro en este mundo. Nos vemos en el otro lado. Te amo”, escribió King.

Dave Myers y Si King conformaron la dupla de cocineros “The Hairy Bikers”, durante dos décadas, lanzando libros y programas con sus selectas recetas, combinadas con sus anécdotas de viajes en moto.

Sigue leyendo:

· Muere a los 33 años Mac Sinise, hijo del actor Gary Sinise; padecía un raro cáncer de columna

· Fallece a los 49 años Kenneth Mitchell, actor de “Star Trek” y “Marvel”

· Muere el rapero mexicano Majestic tras ahogarse en una playa de Oaxaca