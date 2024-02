Tomatito y su guitarra protagonizarán una gran fiesta española en la ciudad

La guitarra española será la principal protagonista del ‘23 Flamenco Festival Nueva York’, que tendrá lugar en la ciudad del 1 al 17 de marzo, con la participación especial de uno de los máximos exponentes a nivel global de este instrumento musical: Tomatito.

El guitarrista almeriense será el encargado de abrir la nueva edición del encuentro artístico en el Town Hall, el mismo escenario en el que el maestro Sabicas (Agustín Castellón Campos, considerado el impulsor de la internacionalización del flamenco) presentara en 1959 el primer recital de guitarra flamenca de la historia. Con su actuación arrancará este festival, que reunirá a 230 participantes en un merecido homenaje al guitarrista Paco de Lucía, cuando se cumplen 10 años de su muerte

“Nos hace mucha ilusión estar de nuevo en Nueva York y más aún por el hecho de subir al escenario para recordar a Paco de Lucía. Es un privilegio para mí y para todos los músicos que me acompañarán”, señaló Tomatito, pocas horas antes de viajar a la Gran Manzana.

Ganador de varios Grammy Latinos y miembro de una de las dinastías más famosas del mundo de la guitarra flamenca, José Fernández Torres (su verdadero nombre) acompañó a Camarón de la Isla durante los últimos 18 años de la vida del gran cantaor, colaborando con él en el álbum La Leyenda del Tiempo, y en muchas otras grabaciones flamencas esenciales. Tras la muerte de Camarón, en enero de 1993, inició una carrera como guitarrista de concierto. Desde entonces, ha actuado en los principales festivales flamencos de todo el mundo.

Sobre el otro grande de la guitarra española, Paco de Lucía, Tomatito dice guardar recuerdos muy gratos.

“Tengo muchas (memorias), afortunadamente. El último recuerdo que tengo suyo es el de estar en su casa de Mallorca, grabando mi disco “Soy Flamenco”. Yo me he criado ahí, junto a Camarón y Paco de Lucía”, asegura

Al referirse a sus shows en Nueva York, donde estuvo por última vez en 2016, también guarda memorias felices, al saber que aquí tiene un amplio público que conoce su trabajo.

“La gente que viene a escuchar flamenco, el público, viene con mucha ilusión y esa ilusión me la transmiten a mí como artista. Lo que intento es devolverles esa ilusión a ellos”, señala sobre sus conciertos. “Tengo muchos recuerdos especiales en esta ciudad, sobre todo, recuerdo las visitas de Paco de Lucía a Nueva York porque es quien abrió allí las puertas para el resto de artistas flamencos”.

Además de abrir el festival, Tomatito se presentará el 2 de marzo en el Berklee Performance Center de Boston y el 7 de marzo en Wilshire Ebell Theatre de Los Ángeles.

Y es que a sus 65 años de edad, el músico español no baja la marcha y sigue llevando su arte a muchos rincones del mundo.

“Porque yo soy flamenco desde que me levanto hasta que me acuesto”, concluye.

Una agenda muy variada

El Flamenco Festival Nueva York, durante esta edición, conmemora el cuarto centenario de la muerte del músico, poeta y escritor malagueño Vicente Espinel, personalidad clave para la historia musical española; y además, con motivo del décimo aniversario de su fallecimiento, cada compañía participante homenajeará a Paco de Lucía, genio que popularizó el flamenco a nivel mundial.

Más de 150 figuras del flamenco español tomarán parte en estas actuaciones, tales como el Ballet Nacional de España, Rafael Riqueni, Olga Pericet, Manuel Liñán, Paula Comitre, Israel Fernández y Diego del Morao, María José Llergo, Alejandro Hurtado, Raúl Cantizano, Ricardo Moreno, Inma La Carbonera y Antonia Jiménez, Alfonso Losa, Concha Jareño, David de Arahal, Sandra Carrasco y Los Voluble.

Asimismo, el encuentro vuelve a dar espacio a nuevas generaciones de artistas, como es el caso de Paula Comitre, Alejandro Hurtado, Andrés Barrios, Sandra Carrasco, David de Arahal, Raúl Cantizano, Alfonso Losa, el Yiyo, Concha Jareño, Inma La Carbonera y María José Llergo.

A la par, tendrán lugar otros eventos, entre los que destaca el simposio sobre Paco de Lucía organizado por la Foundation for Iberian Music (The City University of New York) -primera cita de carácter académico sobre la figura de Paco de Lucía que se celebra en los Estados Unidos-; y un acto en la Hispanic Society of America enmarcado en el Centenario Sorolla el que participarán Rafael Riqueni y el Ballet Nacional de España.

Para una agenda completa de eventos y la compra de boletos, visite: https://www.flamencofestival.org.