Hombre de Michigan gana el mismo premio mayor en la lotería por segunda vez en 6 meses

Sin duda, quien logra ganar un premio de lotería puede presumir el ser una persona muy afortunada. Ahora, imagínate que uno de ellos se haga de otro importante premio en menos de un año.

Eso fue lo que le sucedió a un hombre del condado de Wayne, en Michigan, quien tuvo una sorprendente racha de suerte al ganar exactamente el mismo premio mayor por segunda vez en solo 6 meses, después de comprar un billete de lotería en el condado de Oakland.

Este residente de 59 años, y quien prefirió mantenerse en el anonimato, adquirió un boleto del juego de lotería “Fantasy 5 Double Play” en la gasolinera BP ubicada en 19995 West 9 Mile Road en Southfield. Para su asombro, los números del sorteo del 11 de febrero, 02-06-11-20-23, coincidieron con los números seleccionados en su boleto, lo que le otorgó un premio de $110,000 dólares.

Curiosamente, esta cantidad de dinero resultó ser exactamente la misma que ganó en septiembre de 2023, cuando acertó a los 5 números del sorteo del 31 de agosto. En esa ocasión, también había comprado su billete en la misma gasolinera.

“La primera vez que gané pude pagar toda mi deuda. Ahora puedo divertirme un poco. Todavía no tengo ningún plan especial para el dinero. Planeo sentarme y mirarlo en mi cuenta bancaria por un tiempo”, compartió el afortunado ganador.

“Después de ganar $110,000 en agosto, cambié mis números del ‘Fantasy 5’. Llevé mis boletos a la tienda para revisarlos. El empleado escaneó los billetes, me devolvió uno y me dijo: ‘Creo que has ganado a lo grande’. Pensé: ‘No hay manera. No puedo tener tanta suerte’. Busqué los números ganadores y, efectivamente, había vuelto a ganar. No podía creerlo. Ganar es una gran bendición”, comentó a los funcionarios de la Lotería de Michigan, cuando fue a reclamar su premio.

Este increíble caso demuestra que la suerte puede sonreír dos veces a la misma persona, incluso en circunstancias extraordinarias como esta. Para este afortunado ganador, la lotería le ha brindado una oportunidad única de disfrutar de la vida y enfrentar el futuro con tranquilidad financiera.

