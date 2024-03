Gabriel Soto explica la forma en que la muerte de su mamá influye en sus relaciones amorosas

El actor Gabriel Soto perdió a su madre cuando solamente tenía 9 años. A su vez, fue uno de los invitados del programa ‘Netas Divinas’, donde el tema principal se centró en la libertad que habría de existir en las parejas y él mencionó la forma en como ha influido no tener a su progenitora cuando decide tener un amor en su vida.

“La verdad es que si soy muy apapachador y amoroso, me gusta proteger. Creo que no solamente es una cuestión de ser hombre, sino también es un poco de lo que uno va viviendo desde niño, lo que te va forjando tu consciencia, tu personalidad, no es solamente lo que ya traes en tu ADN, sino lo que vives de niño, lo que te falta, lo que no te falta, lo que te dan y lo que no te dan”, empezó diciendo en el programa televisivo.

“Yo, por ejemplo, perdí a mi madre cuando era muy niño, tenía 9 años, entonces, en esa cuestión, sí tengo un tema ahí complejo en el que sí soy muy dependiente emocionalmente, sobre todo del cariño de una mujer, de mi pareja, de mis hijas, obviamente, por ese hueco que me faltó. Eso es mucho lo que trabajamos como actores, cuando creas un personaje piensas, ¿de dónde vienes?, qué le pasó, prácticamente desde antes de nacer”, añadió durante la conversación.

Soto también reveló que, a pesar de que le gustaría tener una pareja estable y duradera, entiende que la libertad en una relación es fundamental para mantenerla sana y feliz. Afirmó que en una relación de pareja es importante respetar los espacios y la individualidad de cada uno, ya que el amor verdadero debe basarse en la confianza y la libertad mutua.

Gabriel Soto contó cosas que vivió tras no tener la figura de su madre. Crédito: Mezcalent

“Con la edad me volví más consciente de la dependencia que yo tenía de eso. Depende qué es lo que quieras en tu vida, sí, tú escoges. No es de que no sea una libertad como tal, claro, no eres tan libre como cuando estás solo, pero es una decisión muy personal, si tú decides, eso es porque tú lo quieres así y sobre todo porque te hace feliz, si no estás feliz, a lo mejor quieres otro tipo de libertades”, dijo el actor mexicano.

Soto comentó un poco de su experiencia con Irina Baeva: “Cada quien que tenga su libertad, pero también está padre estar juntos, finalmente es una decisión. Libremente decides estar acompañado. Que me deje ver el box todas las noches, soy adicto. Ya le gusta mucho, no le queda de otra”.

