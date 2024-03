Latina hallada culpable en homicidio de madre sin cadáver; ex novio acusado en Connecticut murió en Nueva York

Michelle Troconis fue declarada culpable de conspiración en el complicado caso del homicidio de Jennifer Dulos (50), esposa de su ex novio Fotis Dulos y cuyo cadáver no ha aparecido desde que fue vista por última vez en mayo de 2019 en medio de un agrio divorcio en Connecticut.

Un jurado de seis miembros emitió su veredicto ayer en el Tribunal Superior de Stamford después de más de dos días completos de deliberaciones. Troconis, quien tiene doble nacionalidad venezolana y estadounidense, sollozó cuando se anunciaron los veredictos de culpabilidad y ahora enfrenta a una pena máxima de 50 años de prisión. La sentencia está fijada el 31 de mayo, reportó NBC News.

Troconis (49) se había declarado “no culpable” y negado cualquier participación en el dramático crimen. Su ex pareja, Fotis Dulos, murió el 30 de enero de 2020 tras agonizar dos días en un hospital en El Bronx (NYC) por auto envenenamiento con monóxido de carbono en el garage de su casa en Farmington (Connecticut) luego de ser acusado de matar a su esposa.

Es inocente de todos los cargos por los que ha sido condenada… y sé que el tiempo se los demostrará” Claudia Mármol – Hermana de Michelle Troconis

El veredicto de hoy es una atribución crucial de responsabilidad, no una victoria. No puede haber victoria cuando cinco niños crecen sin su madre" Carrie Luft – Amiga de Jennifer Dulos

Aunque los esposos Dulos estaban embarcados en una agria batalla de divorcio y custodia de sus cinco hijos, nadie imaginaba el escabroso final de ambos, abriendo un misterio aún no resuelto.

Antes de suicidarse él dejó una carta escrita a mano proclamando su inocencia y escribió: “Quiero que se sepa que Michelle Troconis no tuvo nada que ver con la desaparición de Jennifer. Y tampoco Kent Mawhinney”, su ex abogado.

Troconis es psicóloga (UCV 1988) y atleta, había vivido en varios países y en un momento fue anfitriona y productora de un programa de ESPN desde Argentina. Ayer fue declarada culpable de conspiración para cometer un homicidio, manipulación de evidencia física y obstaculización del enjuiciamiento, entre otros cargos.

Después de leer el veredicto los fiscales estatales pidieron que se revocara o aumentara la fianza de $2,6 millones de dólares de Troconis y el juez acordó aumentarla a 6 millones. Si cumple ese monto se le exigirá que use un dispositivo de monitoreo electrónico y estará sujeta a reclusión domiciliaria mientras apela el veredicto. Caso contrario será enviada a la prisión York Correction Institution en Niantic, Connecticut.

“Estoy realmente decepcionado con este veredicto. No creo que haya sido el veredicto correcto”, dijo el abogado defensor, Jon Schoenhorn, afuera del tribunal el viernes. “No voy a criticar a este jurado que pasó seis o siete semanas de pruebas y llegó a su determinación. Simplemente no estoy de acuerdo con su determinación”.

La familia de Troconis también dijo que estaban devastadas por los veredictos de culpabilidad. “Éste es definitivamente un día devastador porque mi hermana es inocente de todos los cargos por los que ha sido condenada. Y estamos seguros de que ella es inocente, y sé que el tiempo se los demostrará”, dijo Claudia Mármol a los periodistas afuera del tribunal. “Sé que todos querían respuestas. Sé que tal vez el Estado esté contento de que finalmente la hayan condenado, o que alguien esté pagando el precio, pero ella no es la indicada”.

Después del veredicto la amiga de la víctima, Carrie Luft, emitió un comunicado en nombre de la familia y los amigos de Jennifer: “El veredicto de hoy es una atribución crucial de responsabilidad, no una victoria. No puede haber victoria cuando cinco niños crecen sin su madre. Este veredicto representa la recopilación, el análisis y la presentación meticulosa de pruebas para iluminar una serie de crímenes desmedidos. Ese inmenso conjunto de pruebas también sirve para resaltar las lagunas que aún quedan en este caso; la más importante es que aún no se ha encontrado a Jennifer Farber Dulos. Hemos perdido a una madre, una hija, una hermana, una prima y una querida amiga. Los seres queridos de Jennifer no puedo enterrarla junto a su padre”.

Los cinco hijos de la pareja, a quienes el padre no podía ver por orden legal, fueron al hospital a despedirlo antes de que le quitaran el soporte vital en 2020. Los niños quedaron viviendo en Manhattan (NYC) bajo custodia de su abuela materna, Gloria Farber.

Mawhinney, un amigo cercano de Dulos que lo representó en las demandas civiles por valor de $2,5 millones de dólares presentadas por su suegra, también ha sido acusado de conspiración en incidentes relacionados con este dramático caso, recordó Stamford Advocate.

Mawhinney está esperando su propio juicio por conspiración para cometer el homicidio de Jennifer Dulos y no testificó en el de Troconis.

La policía cree que Dulos (52) atacó a su esposa, de la que estaba separado, en su elegante hogar en New Canaan (Connecticut) el 24 de mayo de 2019, después de que ella dejara a los niños en la escuela. Luego, según las autoridades, se llevó su cuerpo en la camioneta de la víctima.

En mayo de 2020 Troconis rompió su silencio por primera vez en el caso, para profesar su inocencia en un comunicado divulgado por NBC News. “No sé nada sobre el paradero de Jennifer Dulos o lo que pudo haberle sucedido (…) Es posible errar al juzgar a los demás. No sé si Fotis Dulos fue capaz de hacer las cosas que la policía y los fiscales lo acusaron de hacer. Pero según lo que supe en el último año, creo que fue un error haber confiado en él”.

Estar en una relación abusiva es complicado. El amor, los niños, la familia, la comunidad, el dinero, la seguridad – irse nunca es tan facil. — Office to End Domestic and Gender-Based Violence (@nycendgbv) April 11, 2022

Si usted es víctima o sospecha que alguien algún está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda